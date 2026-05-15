Básquetbol: Unión no pudo ante Olimpia
En la noche del jueves 14, el plantel mayor de Unión de Crespo, disputó un nuevo encuentro correspondiente al Torneo Apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. En esta ocasión, el conjunto “Verde” fue visitante de Olimpia cayendo 80-71.
Los locales sacaron ventaja rápidamente en el primer cuarto para hacerse dueños del resultado llegando a tener una ventaja de 13 puntos en el cierre (27-14). En el segundo segmento siguieron aumentando la diferencia para cerrar el primer tiempo con 19 puntos de diferencia (47-28).
En la reanudación, Unión pudo aumentar su producción goleadora para quedarse con el parcial, pero achicando la diferencia solamente un punto (67-49). En el último período, la visita pudo superar desde el juego y en el marcador a los locales, pero solo pudo achicar la diferencia a 9 puntos.
Formaciones
Olimpia (80): Nicolás Agasse (21), Franco Pividori (6), Hugo Cuello (2), Lautaro Vilotta (21), Matías Santana (10), Mateo Jacob, Nicolás Sánchez, Álvaro Todone (8), Brian Tabares, Juan Manuel Gómez, Valentín Sánchez (12) y Emiliano Larghi. DT: Pedro Ayala.
Unión (71): Manuel Robles (9), Rodrigo Gieco (9), Nicolás Waszczuk (11), Joaquín Folmer (10), Juan Cruz Saluzzio, Luca González (2), Alfredo Mercado (15), Francisco Folmer, Alan Hainze (11), Alan Cardozo (4) y Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo.
Otros resultados
Quique 76-78 Recreativo
Estudiantes 63-69 Talleres
Echagüe 79-73 Sionista
Rowing 53-61 Patronato
San Martín 61-86 Ciclista
Libre: Paracao
Posiciones
Ciclista 18
Olimpia 16
Talleres 16
Unión 15
Quique 14
Estudiantes 14
Patronato 14
Echagüe 12
Recreativo 11
Sionista 11
Paracao 11
San Martín 10
Rowing 9
Próxima fecha (11°)
Unión - Paracao
Recreativo - San Martín
Rowing - Quique
Talleres - Olimpia
Ciclista - Echagüe
Estudiantes - Sionista
Libre: Patronato