Básquetbol: Unión no pudo ante Olimpia

En la noche del jueves 14, el plantel mayor de Unión de Crespo, disputó un nuevo encuentro correspondiente al Torneo Apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. En esta ocasión, el conjunto “Verde” fue visitante de Olimpia cayendo 80-71.

Los locales sacaron ventaja rápidamente en el primer cuarto para hacerse dueños del resultado llegando a tener una ventaja de 13 puntos en el cierre (27-14). En el segundo segmento siguieron aumentando la diferencia para cerrar el primer tiempo con 19 puntos de diferencia (47-28).

En la reanudación, Unión pudo aumentar su producción goleadora para quedarse con el parcial, pero achicando la diferencia solamente un punto (67-49). En el último período, la visita pudo superar desde el juego y en el marcador a los locales, pero solo pudo achicar la diferencia a 9 puntos.

Formaciones

Olimpia (80): Nicolás Agasse (21), Franco Pividori (6), Hugo Cuello (2), Lautaro Vilotta (21), Matías Santana (10), Mateo Jacob, Nicolás Sánchez, Álvaro Todone (8), Brian Tabares, Juan Manuel Gómez, Valentín Sánchez (12) y Emiliano Larghi. DT: Pedro Ayala.

Unión (71): Manuel Robles (9), Rodrigo Gieco (9), Nicolás Waszczuk (11), Joaquín Folmer (10), Juan Cruz Saluzzio, Luca González (2), Alfredo Mercado (15), Francisco Folmer, Alan Hainze (11), Alan Cardozo (4) y Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo.

Otros resultados

Quique 76-78 Recreativo

Estudiantes 63-69 Talleres

Echagüe 79-73 Sionista

Rowing 53-61 Patronato

San Martín 61-86 Ciclista

Libre: Paracao

Posiciones

Ciclista 18

Olimpia 16

Talleres 16

Unión 15

Quique 14

Estudiantes 14

Patronato 14

Echagüe 12

Recreativo 11

Sionista 11

Paracao 11

San Martín 10

Rowing 9

Próxima fecha (11°)

Unión - Paracao

Recreativo - San Martín

Rowing - Quique

Talleres - Olimpia

Ciclista - Echagüe

Estudiantes - Sionista

Libre: Patronato