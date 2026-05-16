Crespo: Inscripciones abiertas para participar en el programa “Dejar de fumar”

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse hasta el 22 de mayo. El programa iniciará el martes 26, a las 20:00.

Durante las jornadas, las personas participantes recibirán asesoramiento integral y acompañamiento de profesionales de distintas áreas, entre ellas médica clínica, psicología, nutrición, educación física y yoga, que trabajarán de manera conjunta para brindar herramientas que faciliten este proceso.

Los encuentros tendrán una duración de una hora por día y se desarrollarán en el Punto Saludable, espacio que funciona en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”.

Por consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al Punto Saludable (3 de Febrero y Pasaje Echagüe), al 343 4678470.