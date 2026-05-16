Crespo: Inscripciones abiertas para participar en el programa “Dejar de fumar”
Crespo al día16 de mayo de 2026Estación Plus Crespo
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, se desarrollará una nueva edición de los ‘4 días del Programa para dejar de fumar’, una propuesta gratuita, intensiva y efectiva destinada a quienes desean abandonar el cigarrillo con acompañamiento profesional y contención.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse hasta el 22 de mayo. El programa iniciará el martes 26, a las 20:00.
Durante las jornadas, las personas participantes recibirán asesoramiento integral y acompañamiento de profesionales de distintas áreas, entre ellas médica clínica, psicología, nutrición, educación física y yoga, que trabajarán de manera conjunta para brindar herramientas que faciliten este proceso.
Los encuentros tendrán una duración de una hora por día y se desarrollarán en el Punto Saludable, espacio que funciona en el Campo Municipal de Deportes “Yapeyú”.
Por consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al Punto Saludable (3 de Febrero y Pasaje Echagüe), al 343 4678470.
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