Cáritas lanzó su Colecta Anual y en Crespo preparan una recorrida solidaria por los barrios

Con el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina realizó este 20 de mayo el lanzamiento oficial de su tradicional Colecta Anual, que se llevará adelante el sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el país. En Crespo, desde la Parroquia San José ya comenzaron las tareas de organización y preparación de la campaña solidaria.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la referente de Cáritas de la Parroquia San José de Crespo, Valeria Silvero, destacó el significado especial que tiene esta edición, al cumplirse siete décadas de trabajo de la institución en el país.

“El lema en este año que estamos celebrando los 70 años de Cáritas Argentina es ‘70 años alentando la esperanza’. Un lema hermoso”, expresó.

La colecta permite financiar gran parte de los programas de promoción humana que Cáritas desarrolla durante todo el año en más de 3.500 espacios distribuidos en las 67 diócesis argentinas. Los fondos son destinados a iniciativas vinculadas a educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social, además de la asistencia inmediata y el acompañamiento espiritual.

Nueva modalidad de trabajo en Parroquia San José

Silvero explicó que este año la comunidad parroquial implementará una modalidad diferente para llegar a más familias de la ciudad.

“Vamos a cambiar un poquito la modalidad. Vamos a mantener la misión colecta y la idea es visitar a todas las familias del área parroquial, identificados con todo lo que tiene que ver con Cáritas de nuestra parroquia, con sobres sellados y la identificación propia de nuestra comunidad”, señaló.

La actividad comenzará el sábado 6 de junio, desde las 9:30, con presencia en semáforos y distintos sectores de la parroquia. Posteriormente, desde el lunes 8 y hasta el viernes 13 de junio, los voluntarios recorrerán los barrios durante la tarde, aproximadamente entre las 15:00 y las 17:30.

Además, durante las celebraciones religiosas del fin de semana de la colecta se distribuirán sobres para facilitar las colaboraciones. También se habilitará un alias para quienes deseen aportar de manera digital.

Silvero recordó que lo recaudado se divide en tres partes iguales: un tercio se destina a Cáritas Argentina, otro a Cáritas Diocesana y el restante queda en cada parroquia para sostener las acciones locales.

Transparencia y acompañamiento a emprendedores

La referente de Cáritas San José también remarcó a Estación Plus Crespo la importancia de mostrar el destino de los recursos aportados por la comunidad.

“Si quieren ver la trazabilidad de los recursos, lo pueden seguir a través del Facebook o Instagram de Cáritas San José Crespo y van a ver en qué fuimos invirtiendo los recursos que nos han confiado”, indicó.

En ese sentido, comentó que recientemente concretaron distintas ayudas vinculadas a proyectos de promoción humana. Entre ellas, la entrega en comodato de una motosierra a un emprendedor local y una máquina de coser usada recibida como donación.

Además, Cáritas colaboró con un taller de carpintería destinado a estudiantes de la Escuela Ceibos Floridos de Las Cuevas, mediante la entrega de herramientas e insumos.

“Por ahí uno en la foto lo puede ver como algo pequeño, pero si vamos a ver la factura, vamos a ver que es una colaboración importante para nosotros”, expresó Silvero.

La referente explicó que antes de concretar cada ayuda se realiza un análisis detallado de cada situación y del impacto social del proyecto.

“Cáritas no solamente se dedica a la asistencia en cuanto a alimentos y ropa, sino también a la promoción humana”, sostuvo.

Por otra parte, el padre Rubén Schmidt confirmó a Estación Plus Crespo que en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario también se organizará la distribución de sobres durante las celebraciones religiosas y mediante el trabajo de las misioneras de la comunidad.