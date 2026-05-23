Abren el debate sobre la reforma previsional en Crespo
Crespo23 de mayo de 2026Estación Plus Crespo
Este miércoles 27, dos dirigentes gremiales encabezarán un encuentro de información, análisis y abordaje del impacto que el proyecto normativo tendría en los trabajadores públicos que se jubilan.
El miércoles 27 de mayo, a las 18:30, el Secretario General de AGMER -Abel Antivero- y la Secretaria de Género de AGMER -Verónica Veik-, expondrán en Crespo los alcances de la Reforma Previsional ideada por el gobierno provincial. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el encuentro será en la sede sindical de SUOYEM, ubicada en Moreno y Dr. Soñez.
Bajo el lema "Conocé mejor de qué se trata, para defender mejor lo que nos corresponde", ambos sindicatos organizadores extendieron la convocatoria a todos los trabajadores públicos y jubilados, como así también a la población interesada en conocer el impacto de la norma pretendida por el Ejecutivo Provincial.
Te puede interesar
Estación Plus CrespoCrespo23 de mayo de 2026
El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, brindó pormenores de un procedimiento que demandó varias horas y la intervención de la Justicia Federal de Paraná. Hubo aprehendidos en flagrancia y secuestros.
Retención de moto en el inicio del fin de semana largo
Estación Plus CrespoCrespo23 de mayo de 2026
Ampliando el recurso humano y de móviles, la Policía desplegó controles en la noche del viernes. Se advirtieron irregularidades.
ENERSA programó un corte de luz para un sector de Barrio Guadalupe
Estación Plus CrespoCrespo23 de mayo de 2026
La interrupción responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión. ¿A qué usuarios alcanza?
LAR puso en servicio una nueva subestación transformadora en el Parque Industrial de CrespoCrespo22 de mayo de 2026
La inversión es una obra estratégica, que permitirá potenciar la infraestructura eléctrica y acompañar el crecimiento sostenido del sector productivo local.
Cáritas lanzó su Colecta Anual y en Crespo preparan una recorrida solidaria por los barrios
Estación Plus CrespoCrespo22 de mayo de 2026
Las parroquias Parroquia San José de Crespo y Parroquia Nuestra Señora del Rosario ya organizan la Colecta Anual de Cáritas 2026, que se realizará el 6 y 7 de junio bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, con recorridas barriales, distribución de sobres y acciones solidarias en toda la comunidad.
Crespo: Padres de la escuela "El Redentor" impulsan nuevas aulas tras una exitosa edición del bingo solidario
Estación Plus CrespoCrespo22 de mayo de 2026
Con casi 600 asistentes y más de 200 premios, el bingo solidario organizado por padres de la escuela Escuela El Redentor superó la recaudación del año pasado y permitirá continuar la construcción de dos nuevas aulas y la compra de materiales para el jardín.
Más visto hoy en Estación Plus
Lidia Estela Schneider Vda. de Gareis
Estación Plus CrespoNecrológicas21 de mayo de 2026
Crespo: Padres de la escuela "El Redentor" impulsan nuevas aulas tras una exitosa edición del bingo solidario
Estación Plus CrespoCrespo22 de mayo de 2026
Con casi 600 asistentes y más de 200 premios, el bingo solidario organizado por padres de la escuela Escuela El Redentor superó la recaudación del año pasado y permitirá continuar la construcción de dos nuevas aulas y la compra de materiales para el jardín.
Probation para acusado de ejecutar millonaria estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” en ParanáPoliciales/Judiciales22 de mayo de 2026
La medida incluye reparación económica de un millón de pesos y 96 horas de tareas comunitarias, con suspensión del proceso por dos años.
Matías Heraldo Plem
Estación Plus CrespoNecrológicas22 de mayo de 2026
Cayó una banda que compraba con billetes falsos en Crespo
Estación Plus CrespoCrespo23 de mayo de 2026
El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, brindó pormenores de un procedimiento que demandó varias horas y la intervención de la Justicia Federal de Paraná. Hubo aprehendidos en flagrancia y secuestros.