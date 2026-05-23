Abren el debate sobre la reforma previsional en Crespo

El miércoles 27 de mayo, a las 18:30, el Secretario General de AGMER -Abel Antivero- y la Secretaria de Género de AGMER -Verónica Veik-, expondrán en Crespo los alcances de la Reforma Previsional ideada por el gobierno provincial. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el encuentro será en la sede sindical de SUOYEM, ubicada en Moreno y Dr. Soñez.

Bajo el lema "Conocé mejor de qué se trata, para defender mejor lo que nos corresponde", ambos sindicatos organizadores extendieron la convocatoria a todos los trabajadores públicos y jubilados, como así también a la población interesada en conocer el impacto de la norma pretendida por el Ejecutivo Provincial.