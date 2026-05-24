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Este 25 de Mayo, acto oficial frente al municipio de Crespo

La ceremonia por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo, comenzará a las 10:00. 
Crespo24 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este lunes 25 de mayo, desde las 10:00, se desarrollará el Acto Protocolar Oficial por el 216º Aniversario de la Revolución de Mayo.

Será frente al edificio de la Municipalidad de Crespo, sobre la Semipeatonal 25 de Mayo. Contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, policiales, militares, bomberos y eclesiásticas; veteranos de Malvinas; representantes del sector comercial, productivo y agropecuario; e instituciones educativas, deportivas y sociales.

El municipio extendió la invitación a todos los vecinos de la comunidad, para celebrar esta importante fecha Patria.

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