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Retuvieron mercadería valuada en $60 millones durante un control del Puesto Caminero Túnel

Secuestraron más de 1.000 prendas de vestir -de origen extranjero-, que eran transportadas sin documentación respaldatoria.
Entre Ríos24 de mayo de 2026


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El procedimiento se llevó adelante en el marco de controles vinculados a presuntas infracciones a la Ley 21.415 del Código Aduanero. Como resultado, las autoridades retuvieron un vehículo Mercedes Benz Sprinter que trasladaba una importante carga de indumentaria.

Según se informó oficialmente, dentro del utilitario fueron hallados 35 bultos con distintas prendas de vestir, contabilizándose un total de 1.185 unidades.

Mercadería sin aval aduanero

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las autoridades, la mercadería secuestrada tendría un valor aproximado de 60 millones de pesos.

Las prendas eran de origen extranjero y no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente para acreditar su legal ingreso y transporte dentro del territorio provincial.

Tras constatar la irregularidad, se dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones previstas por la legislación aduanera vigente.

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