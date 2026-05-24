Estaba sentado en el patio de su ex pareja y terminó en Alcaidía

Una intervención de la fuerza de seguridad de la ciudad, ameritó la judicialización de la situación. El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, explicó a Estación Plus Crespo: "Promediando las 15:30 de este domingo, la guardia recepcionó un llamado telefónico, requiriendo la presencia policial en un domicilio de Barrio Azul. La llamante -una mujer, de 53 años- alertó que se había sorprendido al visualizar a su ex pareja sentado en su patio trasero, dada las medidas de restricción que presenta vigentes".

"Una dotación concurrió a la vivienda, hallando al ciudadano -de 26 años- en esas condiciones advertidas por la mujer, por lo que se procedió a su aprehensión", indicó el subcomisario.

Asimismo, hizo saber que "la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Clarisa Aiello, ordenó la instrucción de actuaciones por el delito de Desobediencia Judicial; y en ese marco, su traslado y alojamiento en Alcaidía de Tribunales, previas diligencias de rigor".