Alcoholemia positiva: Conducía con 2.45 g/l
Crespo24 de mayo de 2026Estación Plus Crespo
La unidad vehicular fue interceptada por la Policía en la rotonda de Crespo.
Comisaría Camps alertó y pidió colaboración a Comisaría Crespo, por el desplazamiento riesgoso de un Fiat Palio. Si bien se planificó un seguimiento controlado, el rodado pudo ser interceptado y detenida su marcha en la rotonda que une Rutas 12, 32 y 131.
"Se identificó al conductor, siendo una persona oriunda de Nogoyá, y ante las evidencias de conductas compatibles con el estado de ebriedad, se requirió la presencia de Tránsito Municipal", indicó a Estación Plus Crespo el Segundo Jefede Comisaría Crespo, Gonzalo Salva.
El subcomisario confirmó que "el test de alcoholemia practicado por los inspectores, arrojó una positividad de 2,45 g/l de graduación, por lo que inmediatamente fue apartado de la circulación pública".
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