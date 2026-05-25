Vecinos de Crespo dijeron presente en la histórica Peregrinación de los Trabajadores

La 37ª edición de la tradicional Peregrinación de los Trabajadores culminó este fin de semana en el Santuario La Loma de Paraná, donde cientos de fieles participaron de la misa de clausura presidida por el padre Ricardo Abalde. Entre los peregrinos estuvieron vecinos de Crespo, que viajaron especialmente para formar parte de esta histórica manifestación de fe.

Desde la ciudad se organizaron combis con pasajeros, reflejando el interés y la convocatoria que tuvo la propuesta entre los crespenses. Días atrás, Estación Plus Crespo había dado a conocer la organización del viaje para quienes deseaban sumarse a la peregrinación, ademas de quienes viajaron por sus propios medios.

La caminata partió desde la Catedral Metropolitana de Paraná y recorrió las cinco paradas habituales hasta llegar al Santuario de Schöenstatt, en La Loma. Durante el trayecto, los fieles elevaron oraciones y pedidos vinculados al trabajo, la salud y el acompañamiento de las familias y de las personas que atraviesan momentos difíciles.

En esta edición, la convocatoria estuvo acompañada por un lema especial. “Siempre se pedía por pan y trabajo, pero este año se va a pedir por trabajo, salud, humanidad y paz. Son los cuatro ejes que van a mover esta peregrinación y las gracias que se piden a la Virgen para que abunden en el suelo argentino y en el mundo”, destacó a Estación Plus Crespo Esther Chmiel, referente del Movimiento de Schoenstatt en Crespo.

La celebración final se desarrolló en un clima de profunda fe y esperanza, con una importante presencia de comunidades parroquiales y trabajadores de distintos puntos de Entre Ríos. La participación de los vecinos de Crespo volvió a marcar el acompañamiento de la ciudad a esta tradicional expresión religiosa que cada año convoca a cientos de peregrinos.