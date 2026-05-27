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Espesa niebla y visibilidad reducida afectan a gran parte de Entre Ríos

Una espesa niebla cubrió gran parte de Entre Ríos durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, generando importantes complicaciones para la circulación y una marcada reducción de la visibilidad en rutas y zonas urbanas.
Crespo27 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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San Martin niebla

Así se veía calle San Martín a las 7 de la mañana de este miércoles 27 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por neblinas y bancos de niebla persistentes para la provincia y otras regiones del país.

En localidades del departamento Paraná, la humedad alcanzó el 100%, mientras que en algunos sectores la visibilidad descendió hasta apenas 0,1 kilómetros minutos antes de las 7 de la mañana, según los registros meteorológicos.

El organismo nacional advirtió que el fenómeno provoca una reducción significativa de visibilidad, por lo que recomendó extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y accesos donde la niebla se presenta de manera más intensa.

De acuerdo al pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el mediodía de este miércoles, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 20 grados. No obstante, se prevé que la presencia de neblinas continúe al menos hasta este jueves, principalmente en departamentos del sur entrerriano.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes.

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