Fatal accidente laboral: murió trabajador aplastado por un rollo de alfalfa

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El accidente laboral en Gualeguay dejó como saldo la muerte de un trabajador de 70 años que fue aplastado por un rollo de alfalfa en una granja ubicada en la zona rural de General Galarza.

El hecho ocurrió en el establecimiento Don Enrique, situado sobre Ruta Nacional Nº12, a unos 16 kilómetros hacia el este por calle de ripio La Yangonea, en el departamento Gualeguay.

Personal de la Comisaría Nº16 tomó intervención luego de ser alertado desde el Hospital Perú sobre el ingreso de tres hombres, uno de ellos sin signos vitales.

La víctima tenía 70 años

Al arribar al nosocomio, el médico de turno, Juan Martín Tafarel, informó a los efectivos policiales que la víctima fatal fue identificada como José Óscar Webert, de 70 años.

Según se indicó, el hombre “habría sufrido un accidente laboral siendo aplastado por un rollo de alfalfa”, mientras desarrollaba tareas en la granja rural.

Los otros dos trabajadores que ingresaron al hospital presentaban heridas, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones. Las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el fatal episodio, indicó Elonce.