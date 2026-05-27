google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Nuevo punto de recepción de los residuos electrónicos en el Parque Ambiental de Crespo

A partir de junio, la recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se llevará a cabo en el Parque Ambiental, ubicado en la intersección de las calles Alemanes del Volga y Democracia.
Crespo al día27 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

Residuos%20Electronicos

La recepción de estos elementos se realizará el primer miércoles de cada mes, en este caso el 3 de junio, en el horario de 8:00 a 12:00.

Los RAEE son aparatos eléctricos y electrónicos que ya cumplieron su vida útil y requieren una correcta disposición para evitar impactos ambientales. Se clasifican en tres líneas:

Línea Marrón: incluye aparatos electrónicos de consumo, principalmente provenientes de los hogares, como radios, televisores, videocaseteras, equipos de música e instrumentos musicales, entre otros.

Línea Gris: comprende equipos informáticos y de telecomunicaciones, tales como computadoras, impresoras, escáneres, servidores, copiadoras, proyectores, máquinas de escribir y fax.

Línea Blanca: abarca electrodomésticos de uso hogareño, como heladeras, aires acondicionados, radiadores eléctricos, lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas y pequeños electrodomésticos como aspiradoras, tostadoras, batidoras y cafeteras.

La correcta gestión de estos residuos contribuye al cuidado del ambiente y permite el tratamiento adecuado de materiales potencialmente contaminantes.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
inocuidad-alimentaria

Ciclo de charlas por el mes de la Inocuidad Alimentaria en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo al día28 de mayo de 2026
En el marco del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que se celebra cada 7 de junio, durante todo el mes se desarrollará en nuestra ciudad un ciclo de charlas técnicas orientadas a la seguridad e inocuidad de los alimentos, organizadas por la Municipalidad Crespo y el Centro Comercial. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo