Nuevo punto de recepción de los residuos electrónicos en el Parque Ambiental de Crespo

La recepción de estos elementos se realizará el primer miércoles de cada mes, en este caso el 3 de junio, en el horario de 8:00 a 12:00.

Los RAEE son aparatos eléctricos y electrónicos que ya cumplieron su vida útil y requieren una correcta disposición para evitar impactos ambientales. Se clasifican en tres líneas:

✅ Línea Marrón: incluye aparatos electrónicos de consumo, principalmente provenientes de los hogares, como radios, televisores, videocaseteras, equipos de música e instrumentos musicales, entre otros.

✅ Línea Gris: comprende equipos informáticos y de telecomunicaciones, tales como computadoras, impresoras, escáneres, servidores, copiadoras, proyectores, máquinas de escribir y fax.

✅ Línea Blanca: abarca electrodomésticos de uso hogareño, como heladeras, aires acondicionados, radiadores eléctricos, lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas y pequeños electrodomésticos como aspiradoras, tostadoras, batidoras y cafeteras.

La correcta gestión de estos residuos contribuye al cuidado del ambiente y permite el tratamiento adecuado de materiales potencialmente contaminantes.