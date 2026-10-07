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Domingos en el lago: Habrá espectáculo por el “Día Nacional de la Danza”

Por el Día Nacional de la Danza, este domingo 11 de octubre a partir de las 16:00 se realizará una nueva edición de "Domingos en el Lago". Se presentarán diversos grupos de baile de la ciudad y zona.
Crespo al día07 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La tarde contará con servicio de cantina a cargo de ‘Vibremos’ Estudio de Danzas que contará con ventas de tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.

En esta edición participarán : 

– ‘Serendipia’ Academia de Danzas

– ‘Holi Dance’ Academia de Baile

– Centro Cultural ‘La Estación’

– IMEFAA grupo de Danzas Folclóricas

– Sinchi

– Grupo Coreográfico Alemán ‘Edelweiss’

– ‘Motus’ Academia de Baile

– ‘Yerá’ Grupo Folclórico Tradicional

– ‘Vibremos’ Estudio de Danzas

– ‘Sangre Argentina’ (Col. Merou)

– ‘Kamar’ Academia de Danzas Árabes

Esta edición contará con la participación de los Artesanos Independientes ‘Hecho en Crespo’, quienes estarán presentes con sus producciones y creaciones, poniendo en valor el talento, la creatividad y el trabajo de nuestros emprendedores locales. Un espacio para recorrer, conocer y acompañar a quienes hacen con sus propias manos productos con identidad crespense.

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