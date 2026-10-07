Domingos en el lago: Habrá espectáculo por el “Día Nacional de la Danza”
La tarde contará con servicio de cantina a cargo de ‘Vibremos’ Estudio de Danzas que contará con ventas de tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.
En esta edición participarán :
– ‘Serendipia’ Academia de Danzas
– ‘Holi Dance’ Academia de Baile
– Centro Cultural ‘La Estación’
– IMEFAA grupo de Danzas Folclóricas
– Sinchi
– Grupo Coreográfico Alemán ‘Edelweiss’
– ‘Motus’ Academia de Baile
– ‘Yerá’ Grupo Folclórico Tradicional
– ‘Vibremos’ Estudio de Danzas
– ‘Sangre Argentina’ (Col. Merou)
– ‘Kamar’ Academia de Danzas Árabes
Esta edición contará con la participación de los Artesanos Independientes ‘Hecho en Crespo’, quienes estarán presentes con sus producciones y creaciones, poniendo en valor el talento, la creatividad y el trabajo de nuestros emprendedores locales. Un espacio para recorrer, conocer y acompañar a quienes hacen con sus propias manos productos con identidad crespense.