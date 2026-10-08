Proponen crear un Juzgado Civil y Comercial en Crespo

Tras una revisión de las estadísticas, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha tomado una decisión, que prontamente impulsó por la vía administrativa que corresponde. Se elaboró desde dicho Poder, la creación de un proyecto de ley para la creación de un Juzgado de Primera Instancia en Crespo.

Juzgado de qué y para quiénes

Las autoridades de la justicia entrerriana advirtieron un incremento exponencial en el caudal de expedientes que se tramitan en Paraná, en distintos fueros, y cuyos protagonistas (justiciables) son ciudadanos de localidades de Paraná Campaña y alrededores.

Estación Plus Crespo pudo conocer que se produciría un apartamiento. Por un lado, el tradicional Juzgado de Paz -de segunda categoría- que tiene Crespo; y por otro, el bosquejo normativo propone un Juzgado de Primera Instancia, con competencia en materia Civil, Comercial y Familia, con asiento en esta ciudad.

Su jurisdicción y competencia territorial se extendería a las poblaciones de Crespo, Seguí, Viale, Aldea María Luisa y General Ramírez.

Crespo es la elegida para sede, por ser la ciudad más grande de las doce que integran la zona de Campaña, agregando a su jurisdicción otros pueblos cercanos, que abarcarían en total más de 50.000 habitantes.

Nuevas designaciones de cargos

De aprobarse, se crearía un cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia; independientemente al Juez de Paz.

Estación Plus Crespo accedió al organigrama previsto para la Oficina Judicial que funcionaría en Crespo, que tendría un cargo de Secretario de Primera Instancia, un Jefe de Despacho, un Oficial Mayor, un Oficial Principal, un Escribiente Mayor, un Escribiente y un Auxiliar de Segunda. Asimismo, se crearían tres cargos de Oficial Superior de Primera para el Equipo Técnico Interdisciplinario, que estaría conformado por un profesional de la psicología, uno de la psiquiatría y uno de Trabajo Social.

Disponer de un Equipo Técnico Interdisciplinario, es un recurso indispensable para la especialidad del fuero. Por eso, el Superior Tribunal de Justicia planificó "(....) un abordaje multidisciplinar, que pueda tomar contacto directo y presencial con las personas involucradas y consecuentemente, elevar al Juez una evaluación psicodiagnóstica del caso". Incluso, para la instancia de la conformación, se apuntó que debe lograrse "un equipo de proximidad, a la par y junto al Juez", con un desempeño dentro de las garantías establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales vigentes en esta temática.

Defensoría permanente en Crespo

Para el pleno desarrollo del servicio de Justicia en esa instancia, se previó una Defensoría Pública, con competencia plena en materia Civil y de Familia. Se crearía un cargo, para atender las cuestiones de las localidades mencionadas del departamento Paraná y la que se anexa del departamento Diamante.

Plazo para la puesta en marcha

El proyecto de ley tendrá que desandar un largo camino legislativo. Una vez obtenida la media sanción de cada Cámara Legislativa Provincial, se generarán las adaptaciones presupuestarias para los cargos y las partidas que corresponden al nuevo funcionamiento, para recién pasar al sistema que conlleven las designaciones.

Un dato trascendental a instancias de esta posibilidad que se abre, es que el Poder Judicial cuenta con un cargo de Juez disponible en el presupuesto y sin asignar a una estructura específica, pasible de transferir al futuro Juzgado de Primera Instancia de Crespo.

La iniciativa sostiene que el comienzo de la actividad jurisdiccional del nuevo Juzgado se produciría dentro de un plazo máximo de 60 días, a partir de la aprobación económica del Poder Judicial, verificó Estación Plus Crespo.

Asimismo, el proyecto en carpeta para su análisis contempla que todos los juicios y acciones judiciales que en materia Civil, Comercial y de Familia, ya se encuentren en trámite por ante los Juzgados respectivos de Paraná y Diamante, deberán continuar su tramitación hasta la total finalización en su órgano de radicación original.

En tanto, aquellos juicios y acciones judiciales que se inicien con posterioridad, deberán tramitarse por ante el nuevo organismo.

Primera luz verde

El primer análisis de la propuesta judicial, lo hará la Comisión de Legislación General del Senado provincial, que de alcanzar un dictámen favorable, llevará el proyecto de ley al sometimiento a votación en esa Cámara. Ese primer conjunto de senadores, responsables de que la iniciativa prospere o las intencioens judiciales queden en meras intenciones cajoneadas, está integrado por: Nancy Miranda, Juan Pablo Cosso, José Gustavo Vergara, Claudia Silva, Víctor Sanzberro, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Rafael Cavagna, y Jaime Benedetti.

Más que propuesta, una respuesta a una necesidad concreta

Las autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos valoraron dos objetivos posibles de cumplir con la creación pretendida en Crespo: descentralizar los fueros Civil, Comercial y Familia -este último ampliamente colapsado en la capital entrerriana-; y dotar a esta importante ciudad del departamento y sus alrededores, de un Juzgado de Primera Instancia, elevando la capacidad de respuesta en territorio de cercanía.

Es de público conocimiento el crecimiento poblacional de Crespo -23.394 habitantes, según el último Censo-, y principalmente al aumento de la actividad económica, lo que implica un importante volumen y complejidad de trabajo en materia de abordaje judicial, en lo civil y comercial.

"Se trata de una jurisdicción atípica, que debe ser evaluada con una mirada particular", afirmaron desde el Superior Tribunal de Justicia y analizaron: "no se trata de un pueblo promedio de esta provincia, pero tampoco es una ciudad cabecera de departamento, en la que se cuente con más fueros, organismos y recursos para afrontar las distintas problemáticas". Aplican entonces una nueva perspectiva con la elaboración del proyecto de ley, para favorecer a la población residente, que hoy debe tramitar ante los congestionados estrados de Paraná.

Paraná Campaña y zonas rurales o aledañas, también están en el foco de atención de la Justicia entrerriana. Con la mirada en las cuestiones de índole familiar, que son las que mayor y más inmediata atención requieren, admiten que para resolver el inconveniente de la centralización en los Juzgados de Familia de Paraná, con el consiguiente abarrotamiento de sus posibilidades, se fueron acordando competencias con los Juzgados de Paz. Aún así es imposible sostener la calidad de prestaciones, habida cuenta que los mismos no cuentan ni con la especialización ni con los recursos suficientes para resolver los casos que se les presentan, y que aumentan a diario.

En un atinado análisis, afirman que "descentralizar el fuero de Familia, no significa solamente un problema de distancias, sino que tiene que ver con la posibilidad de descongestionar los Juzgados que funcionan en la ciudad de Paraná, creando un nuevo organismo que participe del requisito de la especialidad, y los recursos humanos específicos, lo cual facilita y promueve la celeridad que las causas requieren". En ese sentido, califican de "sustancial" el cambio que se produciría en el tratamiento de las temáticas de familia, obteniendo así la protección de tribunales con magistrados y personal especializados.