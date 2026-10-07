Crespo: Se encuentran abiertas las inscripciones a los jardines municipales 2027
Crespo al día07 de octubre de 2026Estación Plus Crespo
De cara al ciclo lectivo 2027, la Municipalidad de Crespo abre las inscripciones para las salas de 1, 2 y 3 años de nuestros cuatro Jardines Municipales.
Las familias interesadas podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30, a los espacios de Primera Infancia.
Con una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo socioemocional, cada jardín ofrece un espacio donde los niños pueden crecer, aprender y expresarse a través del juego, respetando su identidad y sintiéndose cuidados y protegidos.
Espacios municipales
Jardín ‘Arco Iris’
Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’
España 748 – Barrio Azul
Jardín ‘Barrilete de Colores’
Centro Familiar Cristiano
Los Reseros y Linares Cardozo – Barrio San Miguel
Jardín ‘Mi Nidito’
Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’
Mendoza 855 – Barrio Norte
Jardín ‘Vagoncitos’
Centro Cultural ‘La Estación’
Jorge Heinze 520 – Barrio San Cayetano
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