Crespo: Se encuentran abiertas las inscripciones a los jardines municipales 2027

Las familias interesadas podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30, a los espacios de Primera Infancia.

Con una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo socioemocional, cada jardín ofrece un espacio donde los niños pueden crecer, aprender y expresarse a través del juego, respetando su identidad y sintiéndose cuidados y protegidos.

Espacios municipales

Jardín ‘Arco Iris’

Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’

España 748 – Barrio Azul

Jardín ‘Barrilete de Colores’

Centro Familiar Cristiano

Los Reseros y Linares Cardozo – Barrio San Miguel

Jardín ‘Mi Nidito’

Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’

Mendoza 855 – Barrio Norte

Jardín ‘Vagoncitos’

Centro Cultural ‘La Estación’

Jorge Heinze 520 – Barrio San Cayetano