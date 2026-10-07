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Crespo: Se encuentran abiertas las inscripciones a los jardines municipales 2027

De cara al ciclo lectivo 2027, la Municipalidad de Crespo abre las inscripciones para las salas de 1, 2 y 3 años de nuestros cuatro Jardines Municipales.
Crespo al día07 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Jardin Arco Iris_mayo 2025

Las familias interesadas podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30, a los espacios de Primera Infancia.

Con una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo socioemocional, cada jardín ofrece un espacio donde los niños pueden crecer, aprender y expresarse a través del juego, respetando su identidad y sintiéndose cuidados y protegidos.

Espacios municipales

Jardín ‘Arco Iris’
Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’
España 748 – Barrio Azul

Jardín ‘Barrilete de Colores’
Centro Familiar Cristiano
Los Reseros y Linares Cardozo – Barrio San Miguel

Jardín ‘Mi Nidito’
Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’
Mendoza 855 – Barrio Norte

Jardín ‘Vagoncitos’
Centro Cultural ‘La Estación’
Jorge Heinze 520 – Barrio San Cayetano

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