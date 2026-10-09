Aldea María Luisa festeja sus 139 años con una gran fiesta: 250 emprendedores, Los Palmeras y la inauguración de su nuevo Polideportivo

Este domingo 11 de octubre se realizará el acto central por el aniversario de Aldea María Luisa y quedará inaugurado el nuevo complejo polideportivo municipal, que contará con dos piletas y distintas instalaciones para actividades deportivas y recreativas.

La celebración continuará durante toda la jornada en el Multiespacio La Posta, con más de 250 emprendedores y una cartelera artística que tendrá como figura principal a Los Palmeras.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la secretaria de Gobierno de Aldea María Luisa, Gladys Salomón, brindó detalles de los preparativos y destacó el movimiento generado por la convocatoria a emprendedores.

Según explicó, se espera la presencia de más de 250 emprendedores entre los distintos rubros. La funcionaria señaló que la inscripción superó ampliamente la capacidad disponible y que, de alrededor de 500 anotados, debieron seleccionar la cantidad que el predio puede recibir.

“Tenemos más de 87 gastronómicos” y más de 180 emprendedores de otros rubros, explicó Salomón, quien indicó que la distribución se realizó por actividades para procurar una propuesta variada.

La organización del ingreso también tendrá una modalidad especial. A partir de las 6:00 de la mañana se abrirá el portón para los expositores, mientras que el público podrá ingresar desde las 11:00.

Gladys Salomón (Secretaria de Gobierno) y la recientemente asumida intendenta de Aldea María Luisa, Elisabeth María Celeste Pando, recorriendo el nuevo polideportivo municipal.

Inauguración del Polideportivo Municipal

Uno de los momentos centrales de la jornada será el acto oficial previsto para las 11:00, que tendrá como escenario el nuevo Polideportivo Municipal de Aldea María Luisa.

La obra se construyó de cero y contempla distintas instalaciones deportivas y recreativas. Entre ellas se destacan dos piletas: una semiolímpica y otra destinada a niños, además de pérgolas, asadores, un playón deportivo, espacios con sombra y sanitarios.

Salomón señaló que la intención es que el complejo permita desarrollar actividades durante el verano y también trasladar allí parte de las propuestas que actualmente se realizan en otros espacios municipales.

De acuerdo con lo informado durante la entrevista, la apertura al público está prevista para los primeros días de diciembre. Para los habitantes de la jurisdicción de Aldea María Luisa, el ingreso será gratuito, mientras que quienes lleguen desde otras localidades deberán abonar un canon diario de $5.000.

El complejo funcionará para el público general a partir de las 14:00, mientras que los sábados, domingos y feriados tendrá una modalidad de apertura durante toda la jornada, según detalló la secretaria de Gobierno.

Festejos durante toda la jornada este domingo

Luego del acto oficial, la celebración continuará en el Multiespacio La Posta, donde los asistentes podrán permanecer durante todo el día.

Desde la organización invitaron a llevar sillones y conservadoras para disfrutar de la jornada, además de recorrer el sector de emprendedores y el patio gastronómico.

La propuesta artística comenzará a las 18:00, con la presentación de Los Majestuosos del Chamamé. Posteriormente será el turno de Los Palmeras, programados para las 19:00. Luego actuará Los Binder, mientras que el cierre estará a cargo de Los Moros, con música del recuerdo.

La entrada será libre y gratuita.

Estacionamiento

En cuanto al estacionamiento, Salomón explicó que habrá espacios disponibles en los alrededores del predio. También algunos vecinos habilitarán sectores de sus propiedades para estacionar vehículos a cambio de un canon, una modalidad que estará señalizada durante la jornada.

Desde Estación Plus Crespo, la secretaria de Gobierno de Aldea María Luisa invitó a la comunidad y a visitantes de localidades de la región a participar de los festejos por los 139 años y compartir una jornada que combinará el acto institucional, la inauguración del nuevo espacio deportivo, la presencia de emprendedores, gastronomía y música en el Multiespacio La Posta.