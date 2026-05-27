Un hombre y una mujer fueron trasladados al hospital tras un choque en Independencia y Soñez

El siniestro vial se registró aproximadamente a las 17:20 en la intersección de calles Independencia y Soñez, en el carril con dirección hacia el paso a nivel.

De acuerdo a lo informado a Estación Plus Crespo por la Policía local, los vehículos involucrados fueron una motocicleta Honda Wave y una camioneta Ford Ranger. A raíz del impacto, un varón y una mujer fueron derivados al hospital para recibir atención médica.

Personal policial y de Tránsito de Crespo trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y ordenando el tránsito en la zona.

Asimismo, cerca de las 19:00, ambos vehículos continuaban en el lugar del hecho, a la espera de la autorización para ser retirados.