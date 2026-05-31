Frustran un escruche en una vivienda rural de Tezanos Pinto



Después de varios fines de semana sin hechos delictivos en la zona rural que se extiende entre Crespo y Paraná -incluyendo a la aldeas que conectan con ese corredor vial-, este sábado un ilícito estuvo a punto de cometerse. Se neutralizó la acción por un accionar rápido y coordinado entre el propietario y la policía de Aldea María Luisa.

Acerca de la intervención, el Jefe de la dependencia, Esteban Gómez, precisó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 18:40 del sábado, un ciudadano de 62 años, radicado en Paraná y a su vez propietario de un inmueble rural en Tezanos Pinto, nos alerta de la activación del sistema de seguridad que posee en la quinta. Dicha medida de seguridad, le había reportado instantes antes a su celular, una fotografía tomada por las cámaras de vigilancia, en la que se observan a dos sujetos intentando ingresar al predio. Los mismos eran personas desconocidas por él y sin ninguna autorización o motivo que avale la intromisión".

El Jefe de Comisaría llegó prontamente hasta el casco de la estancia junto al damnificado, como así también otra dotación que se hallaba en cercanías, habida cuenta del refuerzo de recorridas preventivas que se implementan los fines de semana.

"Se corroboró que no violentaron aberturas ni ventanas", afirmó el comisario, al explicar que el hecho se enmarcó en una Violación de Domicilio, sin que se produzca sustracción alguna.

No obstante, y con el objetivo de hallar mayores evidencias, se practicaron otras diligencias. Gómez indicó que "ante la probabilidad de que los sospechosos se hayan escondido en proximidad, para terminar de consumar el hecho, se realizó un rastrillaje en un anillo periférico, pudiendo hallarse una moto a unos 100 metros. Estaba sobre una tapera, semicamuflada, con indicios de haber sido recientemente utilizada. Asimismo, se hallaron dos cascos -número coincidente con los sospechosos detectados por las cámaras del denunciante-".

La Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo del Dr. Eric Zenklusen, dispuso que se proceda a secuestrar el birodado y los cascos, "para establecer procedencia y propiedad", además de labrarse actuaciones por el supuesto delito de Violación de Domicilio.

El comisario hizo saber que "conforme el lineamiento impartido por la autoridad judicial, se secuestró una Motomel Skua CX 150 cc, con cachas blancas, negras y rojas; en tanto que lo propio se realizó con ambos cascos negros. La dependencia se constituyó como depositario judicial, por el tiempo que se determine".

"Los esfuerzos por dar con los autores, derivaron en la intervención de la Brigada Abigeato Paraná, cuyo personal estuvo varias horas recorriendo los caminos vecinales de la jurisdicción, intentando hallar a quienes se presume habrían huido a pie por entre los campos. Misma colaboración nos brindó Comisaría Oro Verde y San Benito", detalló Esteban Gómez.

La celérica respuesta de la policía ante el aviso oportuno, posibilitó esta vez reunir indicios, que serán materia de evaluación judicial. Dada la preocupación para la zona rural, se hizo presente el Jefe Departamental Paraná, Hernán Góngora; y la Segunda Jefa de la División Operaciones, Cecilia Galeano. Asimismo, en forma complementaria, trabajó personal de Policía Científica, Sección Rastros y Fotografía; al tiempo que Comisaría María Luisa también le dio intervención al personal de la División Robos y Hurtos.