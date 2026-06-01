Ocho detenidos en Diamante tras el secuestro de armas y drogas

En un operativo de seguridad llevado a cabo en barrio Urquiza y tras allanamientos autorizados por la Justicia, la Policía incautó este domingo material bélico y sustancias destinadas a la venta; con ocho detenidos que fueron alojados en la Alcaidía Diamante.

Según informaron fuentes oficiales, las tareas de prevención y control que la fuerza mantiene de forma permanente en calles y barrios permitieron detectar y dar respuesta rápida a una serie de conflictos originados entre residentes del sector.

Un importante operativo de seguridad desplegado este domingo en el barrio Urquiza de la ciudad derivó en el allanamiento de dos viviendas, el secuestro de armas de fuego, municiones y drogas, y la detención de ocho hombres mayores de edad, acusados de delitos vinculados a la tenencia ilegal de armamento y al narcotráfico. La intervención fue llevada adelante por personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental, en trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal.

A partir de esos primeros relevamientos y denuncias, el equipo investigativo reunió los elementos necesarios para solicitar ante el Juzgado de Garantías las órdenes de allanamiento y requisa de dos domicilios del barrio, las cuales fueron autorizadas de inmediato y ejecutadas durante la mañana del domingo.

En el transcurso de las diligencias, los agentes de las divisiones de Operaciones, Investigaciones y Drogas Peligrosas constataron la presencia en ambos inmuebles de armas de fuego con su correspondiente cartuchería, además de sustancias estupefacientes fraccionadas y acondicionadas para su comercialización en el barrio y zonas aledañas. También se secuestraron otros elementos considerados de interés para la causa y que forman parte del material probatorio analizado por la Fiscalía.

Una vez concluidas las inspecciones, la autoridad judicial ordenó la detención de los ocho involucrados, todos vecinos de la zona y mayores de edad. Los aprehendidos fueron trasladados y alojados en la Alcaidía Policial, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal por las figuras delictivas que se les imputan.

Desde la Jefatura Departamental destacaron que este tipo de acciones refuerzan la política de seguridad basada en la presencia territorial, la investigación y el trabajo conjunto entre las fuerzas y los organismos judiciales, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas y garantizar mayor tranquilidad y protección para los vecinos. Las actuaciones continúan en desarrollo para determinar el alcance de la organización y esclarecer la totalidad de los hechos.