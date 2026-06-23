Seguí lanzó la convocatoria para emprendedores, artesanos y empresas de cara a “Seguí de Fiesta 2026”

La propuesta se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre de 2026 en el tradicional predio del ferrocarril de la ciudad, espacio donde se espera reunir a vecinos y visitantes de distintas localidades en torno a una amplia oferta de exposiciones, actividades, propuestas comerciales y espectáculos.

Desde el municipio informaron que la convocatoria está destinada tanto a expositores locales como de otras ciudades, con formularios diferenciados para facilitar el proceso de inscripción.

Los interesados de Seguí pueden anotarse a través del formulario exclusivo para la localidad, mientras que quienes provengan de otras comunidades también cuentan con un enlace específico para sumarse.

-Expositores de Seguí 👉🏻 https://forms.gle/4tC7VerwyVtPDozU7

-Expositores de otras localidades 👉🏻 https://forms.gle/7SWbnm9Vc1Jr1mBd9

Además, se indicó que los formularios estarán disponibles en las historias destacadas y en la biografía de las redes sociales oficiales del municipio, con el objetivo de agilizar el acceso a la inscripción.

El plazo para completar el trámite se extenderá hasta el 4 de septiembre, fecha establecida como cierre de la convocatoria.

Con esta nueva edición, “Seguí de Fiesta” busca fortalecer el desarrollo de emprendedores, artesanos y empresas, al tiempo que promueve el encuentro social y cultural de toda la región.