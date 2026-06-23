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Seguí lanzó la convocatoria para emprendedores, artesanos y empresas de cara a “Seguí de Fiesta 2026”

La Municipalidad de Seguí abrió oficialmente la inscripción para emprendedores, artesanos y empresas que deseen participar de la segunda edición de “Seguí de Fiesta”, un evento que busca consolidarse como uno de los encuentros más convocantes de la región.
Entre Ríos23 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La propuesta se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre de 2026 en el tradicional predio del ferrocarril de la ciudad, espacio donde se espera reunir a vecinos y visitantes de distintas localidades en torno a una amplia oferta de exposiciones, actividades, propuestas comerciales y espectáculos.

Desde el municipio informaron que la convocatoria está destinada tanto a expositores locales como de otras ciudades, con formularios diferenciados para facilitar el proceso de inscripción.

Los interesados de Seguí pueden anotarse a través del formulario exclusivo para la localidad, mientras que quienes provengan de otras comunidades también cuentan con un enlace específico para sumarse.

-Expositores de Seguí 👉🏻 https://forms.gle/4tC7VerwyVtPDozU7

-Expositores de otras localidades 👉🏻 https://forms.gle/7SWbnm9Vc1Jr1mBd9

Además, se indicó que los formularios estarán disponibles en las historias destacadas y en la biografía de las redes sociales oficiales del municipio, con el objetivo de agilizar el acceso a la inscripción.

El plazo para completar el trámite se extenderá hasta el 4 de septiembre, fecha establecida como cierre de la convocatoria.

Con esta nueva edición, “Seguí de Fiesta” busca fortalecer el desarrollo de emprendedores, artesanos y empresas, al tiempo que promueve el encuentro social y cultural de toda la región.

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