Paro docente: AGMER habló de un 80% de adhesión

AGMER sostuvo que el paro convocado conjuntamente con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) alcanzó un 80 por ciento de adhesión en el turno mañana, ratificando el rechazo del sector a la propuesta salarial y a las políticas impulsadas por el gobierno provincial.

Desde el inicio del conflicto salarial, el gobierno ratificó que descontará las jornadas de paro, una decisión que, según admiten en el propio sector docente, genera un fuerte condicionamiento económico al momento de adherir a las huelgas.

La pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la acumulación de descuentos por medidas de fuerza impactan especialmente en los trabajadores de menores ingresos dentro del sistema educativo, un escenario que algunos dirigentes sindicales consideran que puede incidir en los niveles de participación en las protestas.

Pese a ello, los gremios sostienen que el nivel de adhesión continúa siendo elevado y refleja el malestar existente en las escuelas, mientras que el gobierno insiste en destacar los porcentajes de presentismo como señal de que la mayoría de los docentes concurre a sus lugares de trabajo.

La nueva disparidad en los números del paro vuelve a exponer, además del conflicto salarial de fondo, una disputa por la interpretación de los datos y por la construcción del relato en torno al alcance real de las medidas de fuerza en el sistema educativo entrerriano.

Análisis