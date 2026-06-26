Camioneta perdió una rueda y volcó sobre el puente Victoria-Rosario

Una camioneta volcó durante la mañana de este viernes en el enlace vial Rosario-Victoria, a la altura del kilómetro 52 de la ruta nacional 174. El conductor no sufrió lesiones de gravedad y el tránsito debió ser ordenado de manera preventiva durante 20 minutos en la zona.

Vuelco sobre puente Victoria-Rosario (foto Policía de Entre Ríos)

Tras el vuelco, el utilitario quedó parcialmente atravesado sobre la doble línea amarilla, por lo que se implementó un operativo para señalizar el sector y ordenar la circulación mientras se trabajaba en el lugar.

Vuelco sobre puente Victoria-Rosario

El vehículo registró un desperfecto mecánico en el sistema de dirección, lo que habría provocado el desprendimiento de una de sus ruedas y la posterior pérdida de control.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Elonce