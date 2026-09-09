Falleció la diputada provincial Julia Calleros

La diputada provincial Julia Esther Calleros, de 59 años, falleció este martes 8 de septiembre en el sanatorio Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, donde se encontraba internada.

Dirigente del Partido Fe y representante del Departamento Gualeguaychú en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Calleros tuvo una extensa trayectoria vinculada al ámbito gremial y político, particularmente en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), antes de acceder a una banca legislativa en 2023.

Con fuerte identidad comunitaria, solidaria y con vocación de gestionar soluciones para la comunidad, Julia hizo huella en una estructura adversa para la proyección de mujeres en la política. Mantuvo vínculos con diferentes sectores partidarios y protagonizó disputas de línea dentro de su propia estructura, publicó Radio2820.

De origen sindical, estuvo vinculada durante años a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y al Partido Fe, espacio político creado por el histórico dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas. En Entre Ríos, ocupó la conducción provincial de esa fuerza.

En las elecciones de 2023 integró la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza y resultó electa. Sin embargo, luego de los comicios tomó distancia del espacio que conducía Javier Milei y, antes de asumir, junto con otros legisladores electos, decidió no integrar el bloque oficialista, lo que en su caso provocó un acercamiento la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde diciembre de 2023 ejercía como diputada provincial y conformaba el bloque Fe y Libertad. Durante su mandato impulsó distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados con su ciudad.

En marzo de 2025, participó del homenaje de la Cámara de Diputados denominado “Mujeres de Nuestra Tierra”, donde distinguió a la gualeguaychuense Rosalía Giménez por su trabajo social y comunitario. En 2026 impulsó la aprobación de la ley de consorcios vecinales rurales.

La noticia de su fallecimiento provoca conmoción en el ámbito político y gremial entrerriano, particularmente en Gualeguaychú.

El 22 de junio de este año, utilizó sus redes sociales para informar que atravesaba un problema de salud y que esta situación le impedía cumplir con sus funciones legislativas. Se internó por primera vez el pasado 29 de mayo, y tras una intervención quirúrgica su cuadro se complicó y requirió internación en varias oportunidades, hasta que finalmente falleció este martes.

Julia tenía 59 años. Fue mamá, abuela y una vecina preocupada por el bienestar de su comunidad, con la mirada puesta en los sectores más postergados de la ruralidad.

Su despedida será en la Sala 1 de la Previsora de Gualeguaychú, ubicada en San Martín 1342. El velatorio será desde las 7 hasta las 17 horas de este miércoles. Luego se realizará el cortejo hasta el Crematorio de nuestra ciudad.

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