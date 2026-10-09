Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Reemplazarán estratégicamente el radar meteorológico instalado en Paraná en 2008, que cuenta con más de 15 años de operación y actualmente se encuentra sin disponibilidad de repuestos. Los nuevos equipos permitirán con su tecnología detectar anomalías meteorológicas con mayor exactitud, indicaron fuentes oficiales.

El proyecto prevé conservar la infraestructura física existente y actualizar la tecnología con equipamiento de fabricación nacional, que estará en funcionamiento en diciembre próximo. “De esta manera Entre Ríos fortalecerá sus capacidades de monitoreo y prevención ante fenómenos meteorológicos adversos con la incorporación de un nuevo Radar Meteorológico Argentino (RMA) en Paraná, que será integrado al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame)”, resaltaron.

La instalación del equipo permitirá mejorar la observación de las condiciones meteorológicas y contar con información más precisa y oportuna para el seguimiento de tormentas y precipitaciones, fortaleciendo las herramientas disponibles para la prevención y la toma de decisiones.

El nuevo RMA tendrá un radio operativo de 240 kilómetros, con alcance sobre un área que incluye importantes centros urbanos y productivos de la región, mientras que su radio de vigilancia meteorológica será superior a los 400 kilómetros.

Una herramienta clave frente a El Niño

La incorporación del radar adquiere especial relevancia en el actual escenario climático. En este contexto, contar con información meteorológica de mayor precisión permite anticipar la evolución de los fenómenos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan generar riesgo hídrico.

El trabajo forma parte de una estrategia de articulación entre los organismos responsables del monitoreo meteorológico y la gestión del riesgo. En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas informó sobre el trabajo conjunto con organismos especializados para realizar un seguimiento permanente del fenómeno de El Niño y fortalecer la preparación ante posibles eventos adversos.

El radar permitirá generar información de utilidad para distintos sectores, desde los organismos encargados de la prevención y la emergencia hasta las actividades productivas y la población en general.

La incorporación de tecnología de monitoreo representa así una herramienta concreta para anticiparse a los eventos meteorológicos, mejorar la información disponible y fortalecer las capacidades de prevención en Entre Ríos.