Homicidio en Entre Ríos: joven atacado en Santa Elena murió hospitalizado en Paraná

Mariano Alejandro Ovando, el joven de 22 años que había sido atacado el viernes 9 de octubre en Santa Elena, falleció en las últimas horas en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según se informó a Ahora, la muerte se produjo por un “fallo multiorgánico“.

El joven había sido derivado a Paraná debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el hecho ocurrido en Barrio La Yegüita. Por el caso, que inicialmente fue investigado como tentativa de homicidio, dos hombres habían sido detenidos en Santa Elena -de 29 y 34 años, respectivamente-.

Ovando había ingresado al Hospital San Martín con traumatismo de cráneo grave, heridas cortantes y lesiones punzantes. En el quirófano se constató una herida cortante en el labio superior, con pérdida de piezas dentarias, una lesión en el cuello que dejó expuesta la tráquea, una herida punzante en el abdomen del lado izquierdo y otra en la región supraclavicular.

Además, presentaba laceraciones en la espalda. Desde su ingreso al centro de salud permanecía sedado, intubado y alojado en terapia intensiva, con un cuadro de extrema gravedad que le terminó costando la vida.

El ataque había ocurrido durante la tarde del viernes, cuando el joven fue encontrado con graves heridas en una zona de monte del barrio La Yegüita, en Santa Elena. Primero fue trasladado al hospital local y luego derivado a Paraná por la complejidad de su estado.

En el marco de la investigación, la Policía había realizado procedimientos y secuestrado elementos de interés para la causa, entre ellos prendas con presuntos rastros de sangre y armas blancas. También se había localizado un teléfono celular durante un rastrillaje en el sector donde fue hallada la víctima.

Con la confirmación del fallecimiento, la causa judicial deberá avanzar bajo una nueva calificación, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades de los detenidos y reconstruir las circunstancias del ataque.