Detuvieron a dos jóvenes por robar ropa de un comercio en Diamante

Dos jóvenes de 22 y 28 años fueron detenidos este domingo en Diamante, acusados de sustraer prendas de vestir de un comercio que estaba cerrado al público.

El procedimiento ocurrió durante la tarde, en la esquina de Etchevehere y Sarmiento, cuando efectivos policiales interceptaron a los sospechosos. Según se informó desde Jefatura Departamental, ambos habían robado ropa de un local cercano e intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los dos hombres, domiciliados en Diamante, fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía Policial, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.