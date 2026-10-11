Detuvieron a dos jóvenes por robar ropa de un comercio en Diamante
Policiales/Judiciales11 de octubre de 2026
Dos jóvenes fueron detenidos en Diamante tras ser sorprendidos con prendas de vestir que habrían robado de un comercio cerrado al público. Intentaron escapar, pero fueron interceptados por la Policía.
Dos jóvenes de 22 y 28 años fueron detenidos este domingo en Diamante, acusados de sustraer prendas de vestir de un comercio que estaba cerrado al público.
El procedimiento ocurrió durante la tarde, en la esquina de Etchevehere y Sarmiento, cuando efectivos policiales interceptaron a los sospechosos. Según se informó desde Jefatura Departamental, ambos habían robado ropa de un local cercano e intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los dos hombres, domiciliados en Diamante, fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía Policial, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.
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