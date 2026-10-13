Internan al papa León XIV el Hospital Gemelli de Roma para la operación de un nódulo pulmonar

El papa León XIV será internado este martes en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica. El Vaticano informó que los especialistas consideran conveniente realizar la operación cuanto antes, por lo que podría concretarse durante esta misma jornada.

La noticia generó preocupación por la salud del pontífice estadounidense, de 71 años, aunque el lunes se mostró de buen ánimo y mantuvo sus actividades programadas. La Santa Sede estima que necesitará aproximadamente una semana de recuperación y ya suspendió sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.

La decisión de avanzar con la cirugía se tomó después de que los médicos evaluaran el nódulo detectado en uno de sus pulmones. Según comunicó el Vaticano, los profesionales “consideran oportuno” realizar la intervención lo antes posible, motivo por el cual se organizó su hospitalización para este martes.

El Vaticano informó que los médicos recomendaron extirpar cuanto antes el nódulo detectado durante una revisión.

Como consecuencia, León XIV no podrá participar de la misa matutina en la basílica de San Pedro, prevista para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de distintas partes del mundo en la capital italiana.

La intervención también obligó a reorganizar sus próximos compromisos. Entre las actividades previstas figura una audiencia para el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”, organizada por el Dicasterio para la Educación.

Además, permanece pendiente de confirmación su participación en el encuentro interreligioso por la paz de Sant’Egidio, programado para el 27 de octubre en Asís. La actividad coincidirá con el 40° aniversario de la histórica reunión convocada por Juan Pablo II.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido de hasta tres centímetros de diámetro. Puede aparecer por diferentes motivos, entre ellos infecciones respiratorias previas, cicatrices en el tejido pulmonar o procesos inflamatorios. En otros casos, puede estar relacionado con un tumor, por lo que su detección requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza.

Estos hallazgos suelen identificarse mediante radiografías de tórax o tomografías computarizadas realizadas por distintos motivos. En muchos casos, no producen síntomas y se descubren de manera incidental durante estudios de rutina.

La presencia de un nódulo no equivale a un diagnóstico de cáncer. Para evaluar el riesgo, los especialistas consideran el tamaño de la lesión, sus bordes, su densidad y si aumentó de tamaño en estudios sucesivos. También tienen en cuenta antecedentes personales, tabaquismo y otros factores de riesgo.

El Vaticano estima que la recuperación del Pontífice demandará aproximadamente una semana. ChatGPT IA

Cómo puede evolucionar un nódulo pulmonar

La evolución depende de su origen y de sus características. Algunos nódulos permanecen estables durante años y no requieren tratamiento, mientras que otros necesitan controles periódicos para verificar si crecen o modifican su aspecto.

Cuando las imágenes generan dudas, los médicos pueden solicitar nuevos estudios, como una tomografía computarizada o una tomografía por emisión de positrones (PET). En determinadas situaciones, también pueden indicar una biopsia para analizar una muestra del tejido y establecer un diagnóstico.

Si existe sospecha suficiente o la lesión presenta características que justifican una intervención, el equipo médico puede recomendar su extirpación quirúrgica. La decisión se toma en función de cada caso y no únicamente por la presencia del nódulo.

Por qué operarán al papa León XIV

León XIV comunicó la noticia este domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. El Pontífice explicó que los médicos encontraron un nódulo circunscrito en uno de sus pulmones durante controles recientes y que recomendaron intervenir para extirparlo.

“Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, explicó el Papa ante los fieles. También señaló que tomó la decisión de operarse siguiendo el consejo de los profesionales que lo atendieron.

Según informó Vatican News, la intervención está programada para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli de Roma. El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que la internación posterior tendría una duración aproximada de una semana.

Hasta el momento, la información oficial no establece que el nódulo sea maligno ni permite anticipar un diagnóstico definitivo. La decisión de extirparlo responde a la recomendación médica y será necesario conocer los resultados correspondientes para determinar su naturaleza.

El caso del papa León XIV vuelve a poner en primer plano una afección que puede detectarse de manera incidental. Qué es un nódulo pulmonar, cuáles son sus causas y cómo puede evolucionar.

Cómo puede afectar la operación al viaje del Papa a Argentina

La intervención médica se anunció antes de una gira internacional que llevará a León XIV por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice tiene previsto llegar al país el 8 de noviembre y permanecer hasta el 11, en el marco de una visita que incluirá actividades religiosas e institucionales.

La noticia abrió interrogantes sobre la posibilidad de que deba modificar parte de su agenda, en función de los tiempos de recuperación posteriores a la cirugía. Sin embargo, hasta el momento no se anunció la suspensión del viaje ni se informaron cambios en el cronograma previsto.

Hospital Gemelli: el centro médico que atendió a Juan Pablo II y Francisco

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli, ubicado en Roma, fue inaugurado en 1964 y se convirtió en uno de los principales centros médicos de referencia para los pontífices. Su historia se remonta a 1934, cuando Pío XI donó terrenos para la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Desde entonces, la institución combina atención sanitaria, investigación científica y formación académica.

El Hospital Gemelli de Roma atendió a Juan Pablo II y Francisco, y ahora recibirá a León XIV para su intervención pulmonar. Vatican News

Su vínculo con el Vaticano se consolidó en 1981, cuando Juan Pablo II fue trasladado de urgencia tras sufrir un atentado en la plaza de San Pedro. El pontífice regresó en numerosas oportunidades durante su papado y llegó a denominar al establecimiento como el "Vaticano número tres", debido a la frecuencia de sus internaciones.

El hospital también fue escenario de distintas intervenciones de Francisco, quien fue operado allí en 2021 y 2023. Su última hospitalización comenzó en febrero de 2025, cuando ingresó por una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral y permaneció internado durante 38 días. Ahora, el Gemelli volverá a recibir a un líder de la Iglesia católica con la intervención pulmonar de León XIV.

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