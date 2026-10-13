“Entre Ríos 2050” reclama que los peajes sean para rutas nuevas y no para concesiones de mantenimiento

El grupo de empresarios, productores y profesionales que conforman “Entre Ríos 2050” se pronunciaron en relación a las Red de Concesiones que impulsa el Gobierno nacional y aclararon que están de acuerdo con el sistema de peajes, siempre y cuando se trate de nuevas obras que mejoren la conectividad en la provincia.

“Poner peaje sobre una ruta existente como la 12, que une Crespo y Paraná, a la que solo le hace falta una nueva capa de asfalto, es una estafa pública“, opinó Héctor Motta, integrante de la mesa, quien insistió en que no alcanza solamente con tareas de mantenimiento que debieran hacerse con la recaudación impositiva para tal fin.

En relación a este último punto, los miembros del espacio remarcaron que el Estado, mediante el cobro de impuestos a los combustibles, debería garantizar un umbral de transitabilidad. No obstante, advirtieron que esa tarea es la que “se ha abandonado y se decidió avanzar en un proceso de concesiones que tiene como fin el de recuperar ese umbral y cobrárselo al usuario”.

Desde “Entre Ríos 2050” recordaron que vienen planteando su posición en relación a la necesidad de contar con una autovía de Paraná a Crespo, cuyo proyecto data de 2011. También promueven la construcción de nuevas autovías en otras zonas del territorio provincial que aseguren, agilicen y acorten distancias como factor para mejorar la competitividad.

Al mismo tiempo, ratificaron su apoyo a la mejora que se implementa caminos rurales e insta a pavimentarlos para mejorar la circulación vehicular. “Sin asfalto no hay desarrollo“, subrayaron y, a modo de ejemplo, plantearon la necesidad de contar con 30 kilómetros pavimentados entre Aranguren y el enlace vial con Victoria, lo cual acortaría distancias.

A su turno, Alfredo Calabrese explicó que la red de concesiones con pagos de peajes debe pensarse para aquellas inversiones en mejoras concretas que garanticen la calidad y seguridad del tránsito, con ampliaciones y optimización en la conectividad de manera sustancial. Aclaró que ello es diferente a la actual concesión con peaje en la cual se subcontrata el mantenimiento de manera encubierta, luego de que las obras fundamentales hayan sido realizadas con recursos públicos.

“Sí al peaje sobre obras nuevas“, insistieron, y destacaron nuevamente la importancia para Entre Ríos de que lleve adelante un plan de infraestructura de manera integral, que articule la red vial junto a la ferroviaria, portuaria e incluso aérea. El objetivo, indicaron, es impulsar el desarrollo de los pueblos y ciudades de la provincia desde una mirada social, productiva, económica y sustentable.

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