La Universidad de Salamanca inicia el diplomado de la Cátedra Héctor Motta, con foco en el liderazgo en tiempos de IA

La Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca iniciará el 19 de noviembre el cursado de su Diplomado Ejecutivo, una propuesta internacional orientada al liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad, con el uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta transversal.

La formación, denominada “Cátedra Internacional de estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad”, estará compuesta por cuatro cursos. En cada uno se trabajarán habilidades directivas vinculadas a la gestión de empresas, la toma de decisiones y la incorporación de nuevas tecnologías. El dictado será online y de manera sincrónica.

Héctor Motta, empresario avícola de Grupo Motta, con base en General Racedo, Entre Ríos, destacó el valor de la iniciativa en el marco de una entrevista realizada para AFIDE Conecta, episodio 2, “Tendiendo puentes hacia Panamá”. “En la Universidad de Salamanca hay un mundo de saberes y también un mundo de oportunidades”, expresó.

Motta es presidente honorario de AFIDE, profesor y benefactor del emprendimiento iberoamericano. La Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE) realizará su próximo XIV Congreso Internacional en Panamá, en un contexto donde se busca fortalecer redes de formación y cooperación entre referentes del sector. En dicho evento, stá prevista la presencia de una delegación de 15 profesionales de Entre Ríos que conforman el Consorcio AFIDEER, entre ellos, los ganadores del Desafío de Innovación 2026 de las universidades entrerrianas.

En la entrevista, previa al inicio del cursado, el empresario entrerriano puso el foco en las virtudes del liderazgo con propósito y en la importancia del legado personal construido desde la propia historia. También remarcó el sentido que tiene para él que una cátedra lleve su nombre dentro de una universidad de alcance internacional.

“Ha sido un honor haber puesto el nombre a una de las cátedras que vamos a empezar a transitar. Está orientada a la dirección de empresas, tomando todas las herramientas para mejorarla, cuantificarlas e introducir la ayuda de la inteligencia artificial, que nos permite multiplicar nuestra sabiduría, nuestros esfuerzos y tomar decisiones más prontas en tiempo real”, sostuvo.

El industrial también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Planteó que, frente al temor que puede generar esta tecnología, los líderes deben asumir el desafío de incorporarla a la tarea cotidiana. “Creo que los líderes son los que justamente tienen que tomar el desafío de poder decir que es un bien disponible y lo incorporamos a toda nuestra tarea diaria en la toma de decisiones y también en la predicción de ejercicio futuro”, reflexionó.

La propuesta académica buscará recorrer distintos aspectos de la formación en liderazgo, con la intención de fortalecer competencias directivas y estimular la investigación aplicada. Según indicó Motta, uno de los objetivos es impulsar la innovación para “generar oportunidades nuevas que puedan ser comerciales y de servicios que sirvan a la humanidad”.

Otro de los ejes de la Cátedra será la sostenibilidad. En ese sentido, Motta remarcó que la formación incorporará una “mirada profunda sobre el cuidado del medio ambiente“, al que definió como uno de los objetivos más importantes para la humanidad. Esa dimensión será trabajada como una herramienta de pensamiento para reafirmar conceptos y llevarlos a la práctica.

La Cátedra Héctor Motta se suma así a una agenda de formación internacional que vincula universidad, empresa, innovación y sostenibilidad, con una perspectiva puesta en los nuevos desafíos del liderazgo y en el uso estratégico de la inteligencia artificial.

Dos Florines