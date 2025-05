Enrique Gallínger: “Nuestro objetivo siempre fue llegar a la final”

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Enrique Gallínger contó los detalles del desempeño del seleccionado provincial en el certamen argentino: “muy contento con el trabajo hecho con los chicos porque no fue nada fácil. Nos preparamos con poco tiempo de anticipación al torneo, tuvimos tres concentraciones, pero hicimos un muy buen trabajo jugando contra las otras selecciones que están muy bien preparadas y que tienen jugadores de Selección Argentina. Se los ve muy bien desarrollados, con técnicas individuales muy avanzadas y que nosotros no estamos acostumbrados a ver así que está muy bueno competir contra ellos y medirse uno mismo. También terminé muy contento con mi rendimiento porque pude ser titular y jugar muchos partidos”.

En relación a cómo fueron avanzando en el certamen, resaltó: “tuvimos un muy buen desempeño en la fase de grupos, estábamos convencidos que teníamos que terminar primeros en la zona para tener un rival más accesible en los cruces. Jugamos muy bien contra Córdoba, Chaco, Misiones y Salta, teniendo un buen rendimiento contra rivales muy difíciles, pero sobre todo contra Córdoba que fue el partido más difícil del grupo.

En la tabla de los primeros, quedamos en el segundo puesto detrás de la Selección Metropolitana que ganó todos sus partidos 3-0 y no cedió ningún set. El rival de cuartos de final, fue nuevamente Misiones y pudimos ganar 3-1.

Ya en semifinales nos tocó uno de los candidatos que fue Santa Fe y lo viví muy intensamente porque fue impensado cómo lo remontamos después de empezar perdiendo 2-0. Estábamos muy bajoneados, pero nos propusimos darlo vuelta porque nuestro objetivo siempre fue llegar a la final y pelear el campeonato. Fue una locura cómo fuimos remontando hasta ganarlo.

Y en la final nos tocó “Metro” que está varios escalones por encima del resto de las selecciones. Fue muy lindo enfrentarlos porque están en un nivel altísimo, cuentan con 6 u 8 jugadores de Selección Argentina que son los que hacen la diferencia. Nosotros teníamos a Henry Sinner (de Ramírez) y Valentín Steiner que también son parte de la Selección Argentina”.

Al llegar a Crespo, le hicieron un recibimiento sus familiares y allegados: “no me lo esperaba, comimos algo en la costanera de Paraná y de viaje a Crespo me dormí porque estaba re cansado. Me despertaron diciéndome que alguien me esperaba y ahí vi a todos esperándome. Fue un momento muy emocionante y siempre estoy agradecido con la familia que me tocó. Además, en Misiones, recibía muchos mensajes de familia, amigos y conocidos así que me sentí muy querido”.

Sobre sus deseos en el vóley, declaró: “en cuanto a mi carrera individual, quiero seguir creciendo mucho más de lo que he crecido. Tanto como jugador como persona. Estoy dispuesto a irme a otro lado a jugar, esperando alguna oferta de otro club también. El que viaja para entrenar, entiende el sacrificio de viajar, entrenar, volver, comer, dormir tal vez 5 horas y nuevamente al otro día ir a la escuela, cuidarse en las comidas es un sacrificio que no es para cualquiera”.