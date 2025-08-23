Incendiaron un auto que había sido robado horas antes

Según informaron fuentes policiales a Estación Plus Crespo, alrededor de las 05:40, personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Villaguay fue comisionado a la intersección de calles Perú y Reservistas Argentinos, donde un Renault 12 blanco ardía en llamas. El vehículo no tenía ocupantes en su interior.

De inmediato, se dio intervención a Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo. Posteriormente, se determinó que el rodado pertenecía a un hombre de 37 años, domiciliado en calle Ramírez, quien había denunciado que el automóvil le fue robado durante la noche del viernes, alrededor de las 22, cuando lo había dejado estacionado frente a su vivienda.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, Investigaciones e Inteligencia Criminal y Policía Científica. La investigación quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Desde la Jefatura Departamental Villaguay se solicita a la población que, en caso de contar con información que pueda aportar al esclarecimiento del hecho, se comunique con la dependencia policial más cercana o al Comando Radioeléctrico, llamando gratuitamente al 101.