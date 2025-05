Diputada Lena sobre proyecto OSER: "Los tiempos apremian, porque la intervención termina el 11 de junio"

La legisladora provincial estuvo en Crespo y anticipó que "si bien el proyecto no está en la Cámara de Diputados, lo estamos trabajando conjuntamente con los senadores, para no tener fisuras".

En el marco de la asunción de las nuevas autoridades del Comité Mayores y Juventud Radical de Crespo, se hizo presente en la ciudad la diputada provincial Gabriela Lena, quien participó del acto celebrado en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural.

Mientras la legisladora se encontraba en Crespo, en la noche de este martes, el gobierno provincial anunciaba en conferencia de prensa una serie de modificaciones en la redacción del proyecto de ley que promueve la creación de OSER en reemplazo de IOSPER. En consonancia, la diputada comentó a FM Estación Plus Crespo: "El proyecto se está tratando en el Senado de la provincia. Si bien el proyecto no está en la Cámara de Diputados, lo estamos trabajando conjuntamente con los senadores, para no tener fisuras al momento de que sea tratado como Cámara revisora. Los tiempos apremian, porque la intervención termina el 11 de junio, así que nosotros tenemos que tratar de que la ley salga antes de esa fecha. Todo es a contrarreloj".

"Quiero dejar un mensaje claro a la sociedad", puntualizó la diputada y manifestó: "Que no tengan miedo. Los cambios siempre traen algunos temores, pero estamos trabajando y vamos a mejorar el proyecto de ley, para que no quede ningún tipo de dudas de que no hay intención de privatización de la obra social. No hay ningún derecho vulnerado en esta modificación".

Sobre cómo será la cobertura al grupo familiar primario, sostuvo: "De la misma manera que lo tenemos ahora y que hoy existe para el IOSPER. El grupo primario paga un porcentaje, a veces no solamente si fuese una sola persona, y será de la misma manera. No queremos perjudicar al afiliado, sino mejorar la obra social. Las diferencias que tenemos, y la puja que se está dando -con desinformación inclusive que se está dando de parte de algunos gremialistas-, es porque en realidad se está tocando el poder y la caja, de algunos gremios".

El nuevo directorio previsto tendría dos Vocales, que surgen de las mesas paritarias. Sin embargo, existen trabajadores públicos ajenos a las paritarias y cuyos salarios se incrementan "por enganche", como policías y judiciales. En tal sentido, indicó que no dejarán de tener representatividad y esgrimió: "Una es la paritaria docente y la otra estarán representados en el resto de los que no son docentes, digamos, aunque no pertenezcan a una paritaria. Pero lo que no podemos dejar, es que en el Directorio sigan siendo 7 personas, todos representantes de los gremios, salvo uno que representaba al Poder Ejecutivo, con toda la mala administración que quedó probada a través de la Intervención y las presentaciones judiciales que se hicieron".

Elecciones legislativas y el futuro de la UCR

"Vinimos hasta Crespo para acompañar a los amigos correligionarios, que tomarán decisiones en un tiempo muy difícil para nuestro partido, para nuestro país. Asumir conducir los destinos del Comité local de Crespo, tiene que ver con poner muchas garras, muchas ganas, para todas las cosas que hagan".

Con la mirada en las elecciones venideras y después de comisios claves, Lena sostuvo: "Los vaivenes más que nada se dan en la Nación. En la Provincia estamos bastante ordenados, fuertes, y por sobre todas las cosas, sabemos que hoy constituimos una coalición electoral, que es Juntos por Entre Ríos. Sabemos que hay que fortalecer nuestro partido radical en los lugares donde estamos y sobre todo donde gobernamos, pero también tenemos que seguir apostando y afianzando a esta Alianza electoral".

Asimismo, a título personal y habida cuenta de los resultados que dejaron las recientes elecciones legislativas porteñas, expresó: "Me preocupa mucho la baja participación de la gente en los actos eleccionarios y no solamente en Capital Federal, sino también en las otras elecciones que vimos. Sobre todo necesitamos a nivel nacional, un replanteo de nuestro partido y fue un grave error no haber conservado Juntos por el Cambio".