Tremendo choque y vuelco en una esquina céntrica de Crespo -VIDEO

Estación Plus Crespo

Policías, bomberos voluntarios y el servicio de emergencias acudieron en el anochecer de este viernes hasta la intersección de Moreno y Avda. Humberto Seri -carril con dirección hacia Avda. Belgrano-, donde se había producido un siniestro vial.

Advirtieron al llegar en auxilio, un Fiat Duna que se encontraba endicha esquina, con serios daños materiales; en tanto que el otro vehículo involucrado era una Renault Kangoo, que se hallaba a media cuadra del lugar, sobre Avda. Humberto Seri -lateral del Campo de Deportes Yapeyú-, girada 180 grados sobre su posición de marcha y con destrozos en buena parte de su estructura.

Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la conductora del utilitario fue preventivamente trasladada a un centro asistencial privado de la ciudad, confirmándose posteriormente que no presentaba lesiones de consideración. Por su parte, el conductor del automóvil no revistió secuelas.

De acuerdo a las manifestaciones de los partícipes y ocasionales testigos, el Duna transitaba por Moreno y la Kangoo se desplazaba por Avda. Humberto Seri.

Además de tareas de socorro, bomberos voluntarios practicaron la estabilización del utilitario volcado, para también proceder a lavar a presión la arteria y retirar así de la cinta asfáltica restos de combustibles y distintos materiales que quedaron esparcidos.