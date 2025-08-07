Rugby Femenino: Cultural fue anfitrión en el comienzo del torneo

El domingo 3 de agosto se desarrolló la primera fecha del segundo certamen del año, denominado Torneo Provincial de la Mujer, organizado por la Unión Entrerriana de Rugby.

Cultural fue sede del primer episodio, disputando tres partidos. El plantel mayor femenino cayó frente a Echagüe de Paraná 46-0, por su parte Pirañas Rugby Club, se quedó con el triunfo 12-5 y por último fueron derrotadas por la unión transitoria de equipos entre Jockey de Gualeguay y Central Entrerriano por 19-0.

Además, la actividad dominguera se completó con una jornada de rugby tag destinada a la rama juvenil, donde también se involucró a las jugadoras de Santa Fe y Rosario.