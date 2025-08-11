Fortalecer el trabajo en red con las instituciones en la prevención en salud mental y adicciones

Crespo: Inversiones y modernización en el centro de monitoreo
Importantes inversiones y mejoras de equipamiento, se realizan con el propósito de contar con un moderno "Centro de Monitoreo" que funciona en Avda. Humberto Seri y Tratado del Pilar.
En el marco del fortalecimiento de políticas públicas de prevención, se llevó a cabo el pasado lunes 4 de agosto el taller Preventores Comunitarios.
Esta propuesta articulada tiene como objetivo generar una red local sólida, sensible y capacitada, capaz de abordar de manera temprana y efectiva las problemáticas de salud mental y consumos que afectan a nuestra comunidad. A través de espacios de escucha, formación y trabajo en equipo, se busca promover una mirada integral sobre la salud y el bienestar.
Eliana Wendler, (Desarrollo Humano) explicó que este encuentro “se desprende de un trabajo que venimos realizando junto a la Consultora Afirmar y su equipo. La tarea es rever el plan municipal de abordaje de consumo problemático porque veíamos que estaban faltando este aspecto comunitario y ahora empezamos a trabajar en ello”.
Por eso, puntualizó Karen Galarza, del Área municipal de Salud Mental y Adicciones, “la idea es articular, reforzar o intercambiar, recursos o información y generar un mapa comunitario que esté trabajando esta temática”.
Mariano Ponga fue el disertante de esta jornada de capacitación, precisó que este taller consta de dos encuentros. El primero fue el lunes 4 en la Sala auditorio ‘Eva Perón’ donde se trabajó “en sumar herramientas que ayuden a comprender y abordar, de manera preventiva, la problemática de la salud mental y adicciones. Es una forma de visibilizar, qué puede hacer cada actor comunitario, para ayudar a conformar una red comunitaria de abordaje, intervención de problemática”. A la vez, Ponga, aclaró que «cuando se habla de consumo problemático no solo son el consumo de sustancias, sino también aquellos comportamientos que pueden tornarse problemáticos o compulsivos».
Esta jornada contó de dos partes. La primera en la que se mantuvo un encuentro junto a los concejales y el equipo de gobierno, que se comprometieron a ser parte activa de esta red de prevención; mientras que la segunda parte, fue el taller de capacitación, que contó con la presencia de representantes de instituciones educativas, religiosas y deportivas de la ciudad, entendiendo que la prevención debe construirse de manera colectiva y sostenida.
La construcción de una red preventiva es un camino que recién comienza, pero que ya cuenta con el compromiso de múltiples sectores.
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Este jueves 7 de agosto inició la etapa de hormigonado de calle Alem, en el Barrio San Isidro. Este primer tramo de la obra se extiende desde French hasta Beruti. Luego, en la segunda parte, se ejecutarán las dos cuadras del pasaje de Alem (entre Beruti-López y Planes).
Integrantes del equipo de gobierno de la Municipalidad de Crespo se reunirán con vecinos del Barrio La Paz, para compartir el proyecto diseñado en el marco de las propuestas recabadas mediante las primeras instancias del programa participativo “La Plaza de Mi Barrio”.
Referentes de distintas instituciones de la ciudad junto con el equipo de Programa Provincial de Abordaje de los Consumos Problemáticos, se reunieron para compartir experiencias y pensar juntos cómo acompañar mejor a quienes atraviesan estas situaciones.
Personal del municipio trabaja en la ejecución de pavimento de cuatro cuadras de la trama vial urbana, en distintos barrios de la ciudad. Las obras avanzan en calle Güemes.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.