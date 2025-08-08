Dos allanamientos en Crespo por intimidaciones

Fe, solidaridad y alegría en los festejos del 33° Aniversario de la Escuela N° 70 "San José"
La directora Fernanda Gassmann detalló las actividades y propuestas que centraron el cronograma de un nuevo cumpleaños de la institución educativa.
Este viernes, efectivos de Comisaría Crespo llevaron adelante dos allanamientos: uno en Barrio Guadalupe y otro en Barrio San Lorenzo.
El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la tarde, se procedió a dar cumplimiento a diferentes órdenes de requisas domiciliarias, establecidas para los inmuebles que habitan ciudadanos oriundos de Paraná y que se encuentran radicados en Crespo, que serían hermanos entre sí. Precisamente dichos inquilinos fueron respectivamente identificados".
La medida es fruto de actuaciones iniciadas y comunicadas a la Fiscal de Investigación y Litigación, Dra. Mercedes Nin, quien impulsó ante el Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara, la pertinente anuencia.
El Jefe policial sostuvo que "en una vivienda de Barrio Guadalupe, se procedió al formal secuestro de una réplica de arma de fuego, que supuestamente constituía un método de intimidación. Asimismo, durante ese procedimiento se secuestraron tres envoltorios con una sustancia potencialmente reactiva a marihuana, y un frasco conteniendo un poco más de la pasta verdosa sospechada. Conjuntamente una balanza pequeña". La magistratura ordenó la remisión del material para los análisis toxicológicos de estilo.
En cuanto al restante procedimiento, Roldán puntualizó que "fue realizado en Barrio San Lorenzo, no arrojando secuestros y limitándose a la correcta identificación del morador; quedando ambos supeditados a la causa".
En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.
Desde la comisión directiva, Raúl Fischer y Mariela Bernhardt, explicaron que los fondos que logren reunir con esta actividad, serán destinados a una obra vital para los alumnos con discapacidad. Hasta este viernes al mediodía, la comunidad podrá reservar su porción.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Este jueves 7 de agosto, la comunidad de Crespo se reunirá para celebrar la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La Santa Misa tendrá lugar a las 16:00 en la gruta ubicada en la intersección de las calles Las Palmeras y Los Paraísos.
Quedaron suspendidos los incrementos, tanto para los ediles, como así también para la vicepresidencia municipal y la secretaría legislativa. Los fundamentos de una votación unánime.
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
