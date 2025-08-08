Plus en Vivo

Dos allanamientos en Crespo por intimidaciones

La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.

Este viernes, efectivos de Comisaría Crespo llevaron adelante dos allanamientos: uno en Barrio Guadalupe y otro en Barrio San Lorenzo.

El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la tarde, se procedió a dar cumplimiento a diferentes órdenes de requisas domiciliarias, establecidas para los inmuebles que habitan ciudadanos oriundos de Paraná y que se encuentran radicados en Crespo, que serían hermanos entre sí. Precisamente dichos inquilinos fueron respectivamente identificados".

La medida es fruto de actuaciones iniciadas y comunicadas a la Fiscal de Investigación y Litigación, Dra. Mercedes Nin, quien impulsó ante el Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara, la pertinente anuencia.

El Jefe policial sostuvo que "en una vivienda de Barrio Guadalupe, se procedió al formal secuestro de una réplica de arma de fuego, que supuestamente constituía un método de intimidación. Asimismo, durante ese procedimiento se secuestraron tres envoltorios con una sustancia potencialmente reactiva a marihuana, y un frasco conteniendo un poco más de la pasta verdosa sospechada. Conjuntamente una balanza pequeña". La magistratura ordenó la remisión del material para los análisis toxicológicos de estilo.

En cuanto al restante procedimiento, Roldán puntualizó que "fue realizado en Barrio San Lorenzo, no arrojando secuestros y limitándose a la correcta identificación del morador; quedando ambos supeditados a la causa".

