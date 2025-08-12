Detienen a dos hombres con pedido de captura: se ocultaban en zona rural de Paraná Campaña

Durante un incendio, un grupo de vecinos agredió a los bomberos. La vivienda fue consumida por las llamasPoliciales/Judiciales12 de agosto de 2025
Ocurrió este lunes pasada la hora 17.00 en Reibel y 13 del Norte, Concepción del Uruguay.
En un procedimiento en zona rural de Hasenkamp, la policía arrestó a dos hombres, de 20 y 33 años, buscados por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el allanamiento, secuestraron dólares y pesos.Policiales/Judiciales12 de agosto de 2025
Durante la tarde de este lunes, personal de la Comisaría Hasenkamp llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el camino a Las Garzas, en zona rural del departamento Paraná.
El procedimiento permitió la detención de dos hombres, de 20 y 33 años, sobre quienes pesaban pedidos de captura vigentes emitidos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
En el lugar, los efectivos policiales incautaron 1.100 dólares estadounidenses y 114.180 pesos argentinos, además de dos teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos. También se secuestraron una billetera y un morral que formaban parte de las pertenencias de los aprehendidos.
La Fiscalía interviniente dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos y sean trasladados a la dependencia policial, mientras avanza el proceso de comunicación con las autoridades judiciales de Quilmes para coordinar su traslado.
El operativo se desarrolló sin incidentes y contó con la participación de personal especializado, cumpliendo las diligencias procesales correspondientes.
Un hombre de 46 años fue apuñalado durante una discusión familiar en Chajarí y está grave. Hay un detenido.
Se homologó el acuerdo de juicio abreviado que se presentó el martes 29 de julio en el contexto del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, al empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, y ex funcionarios, por el cobro de coimas para favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herreros.
En la mañana de este lunes, personal de la Comisaría de Seguí fue comisionado hasta el kilómetro 10 de la Ruta Provincial 32, donde se registró el vuelco de un automóvil Renault Clio.
La escuela Nº2 “Bartolomé Mitre”, precisó en un breve comunicado que no dictarán clases este lunes ante el fallecimiento del niño de 10 años que murió atropellado este domingo en la Ruta Nacional Nº 18.
Ocurrió en una iglesia de Comodoro Rivadavia, donde también debieron asistir a una niña y a un monaguillo.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez