Detienen a dos hombres con pedido de captura: se ocultaban en zona rural de Paraná Campaña

En un procedimiento en zona rural de Hasenkamp, la policía arrestó a dos hombres, de 20 y 33 años, buscados por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el allanamiento, secuestraron dólares y pesos.

Policiales/Judiciales12 de agosto de 2025
Durante la tarde de este lunes, personal de la Comisaría Hasenkamp llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el camino a Las Garzas, en zona rural del departamento Paraná.

El procedimiento permitió la detención de dos hombres, de 20 y 33 años, sobre quienes pesaban pedidos de captura vigentes emitidos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. 


Elementos secuestrados

En el lugar, los efectivos policiales incautaron 1.100 dólares estadounidenses y 114.180 pesos argentinos, además de dos teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos. También se secuestraron una billetera y un morral que formaban parte de las pertenencias de los aprehendidos.

Intervención judicial

La Fiscalía interviniente dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos y sean trasladados a la dependencia policial, mientras avanza el proceso de comunicación con las autoridades judiciales de Quilmes para coordinar su traslado.

El operativo se desarrolló sin incidentes y contó con la participación de personal especializado, cumpliendo las diligencias procesales correspondientes.

