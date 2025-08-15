Robaron 1.000.000 de pesos y 2.000 dólares a un hombre con discapacidad motriz

La Policía de Urdinarrain recibió un llamado telefónico en horas del anochecer del miércoles alertando sobre un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Urquiza 565. El operativo policial se desplegó en la zona indicada.

Al llegar al lugar, el personal entrevistó al propietario del domicilio, un hombre de 77 años con discapacidad motriz, quien brindó detalles precisos sobre lo sucedido. Relató que alrededor de las 18:30, tras un golpe en la puerta -que se encontraba sin llave- ingresó un individuo vestido de ropa oscura ofreciendo productos a la venta.

Minutos después, otro sujeto, esta vez encapuchado, irrumpió en el interior del hogar. Mientras la víctima se encontraba en el comedor, este segundo delincuente le pidió que se apartara de la mesa y abrió un cajón, de donde sustrajo aproximadamente 2.000 dólares y un millón de pesos. "Luego de apoderarse del dinero, ambos delincuentes se retiraron caminando", se informó.

El modus operandi apunta a un robo premeditado

Según el testimonio del damnificado, no sería la primera vez que alguien golpea a su puerta con fines comerciales. El hombre detalló que en otras oportunidades solía recibir vendedores ambulantes y que, al comprarles, acostumbraba pagar dentro de la casa. "Estas personas podrían haber observado de dónde guardaba el dinero", reflexionó ante los efectivos.

Este detalle resulta clave para los investigadores, ya que apunta a un posible robo premeditado por parte de los delincuentes, quienes habrían tenido conocimiento previo del lugar donde se encontraba el dinero.

La Policía revisó las cámaras de seguridad, logrando identificar a los sospechosos y al vehículo en el que se movilizaban: un Volkswagen Suran gris con vidrios polarizados. El rodado fue visto saliendo de la ciudad minutos después del hecho, tomando la Ruta Provincial 20 hacia el norte, en dirección a Gilbert.

Identificaron al propietario del vehículo sospechoso

Gracias al trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales, el sistema de lectores de patentes en los accesos permitió confirmar el dominio del vehículo. Se estableció que el titular del rodado reside en la provincia de Santa Fe, en la zona aledaña a Rosario.

Frente a esta información, se dio aviso inmediato a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, así como a todos los puestos camineros de la provincia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal auxiliar, Emilse Rivolier, quien coordina con otras fiscalías de la región para avanzar en las diligencias. Se espera que en las próximas horas se emitan órdenes de allanamiento o de detención, mientras continúa la recolección de pruebas.

Cristal Urdi