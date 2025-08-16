Buscan dar con el paradero de una joven

El presente pedido guarda relación con actuaciones iniciadas en el día de la víspera en sede de comisaria Basavilbaso, donde su madre de 43 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Fue vista ascendiendo a una camioneta blanca tipo Fiat Fiorino cabina simple

Cabe señalar que al momento de ausentarse buzo bordo de lana, remera blanca, pantalón ancho gris con negro.

Como características físicas: de tez trigueña, altura aproximada 1,55 mts, contextura delgada, cabello largo color oscuro, ojos color oscuros. Como seña particular Posee Piercing en el ombligo

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Comisaria Basavilbaso: 3442 647814

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”

Relacionada: