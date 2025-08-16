Buscan dar con el paradero de una joven

Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos hizo llegar a FM Estación Plus Crespo un pedido de colaboración hacia la población para dar con el paradero de Milagros Abril Robles, de 15 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día hoy sábado 16 de agosto a las 13:30 hs.Policiales/Judiciales16 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
El presente pedido guarda relación con actuaciones iniciadas en el día de la víspera en sede de comisaria Basavilbaso, donde su madre de 43 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.
Fue vista ascendiendo a una camioneta blanca tipo Fiat Fiorino cabina simple
Cabe señalar que al momento de ausentarse buzo bordo de lana, remera blanca, pantalón ancho gris con negro.
Como características físicas: de tez trigueña, altura aproximada 1,55 mts, contextura delgada, cabello largo color oscuro, ojos color oscuros. Como seña particular Posee Piercing en el ombligo
Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:
Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508
Comisaria Basavilbaso: 3442 647814
Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”
La policía dejó sin efecto el pedido de localización de la chica, en el anochecer de este sábado.
