Nélida María Wasinger Vda. de Gottig

Nélida María Wasinger Vda. de GottigNecrológicas21 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 21 de agosto, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 21 de agosto a las 17:00, en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 16:30 hs.
Hogar de duelo: San Martín 548 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Edilio Valentín Menon
Elvira Müller Vda. de Gomer
Miguela Alicia Krenz Vda. de Gottig
Beatriz Consuelo Blanca Vda. de Folmer "Betty"
Eduardo José Hildermann
Carlos Victorio Siegfried
Viajaban en el mismo auto, chocaron y el acompañante demandó al conductor: obtuvo una alta indemnizaciónInformación General20 de agosto de 2025
El acompañante no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. Aun así, la Justicia lo favoreció con un resarcimiento de más de 15 millones de pesos
Este domingo, gran festejo por el Día del Niño en Parque Evita
De 14:00 a 18:00 habrá juegos, variados espectáculos musicales, proyección de cine, paseo de emprendedores, sorteos y merienda. Organizadores detallaron los atractivos para toda la familia.
Jorge Soto, 65 años y un sueño en dos ruedas: recorrerá 1.600 km por Entre Ríos en bicicleta
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Detuvieron en Paraná al creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1Policiales/Judiciales20 de agosto de 2025
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.