Motociclista lesionado tras chocar con un auto

Murió un hombre atropellado en el Acceso Norte de ParanáPoliciales/Judiciales21 de agosto de 2025
La información fue confirmada por fuentes policiales. Investigan el contexto del fatal siniestro
El siniestro se produjo en horas de la noche, en General Ramírez.Policiales/Judiciales22 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Efectivos de Comisaría Ramírez asistieron anoche a las personas involucradas en un siniestro ocurrido en Pte. Illia y Triunvirato.
Se hizo saber a FM Estación Plus Crespo que impactaron un automóvil Fiat Mobi, conducido por una mujer de 42 años, y una moto Corven 150 cc., al mando de un joven de 20 años.
El motociclista resultó ser el único lesionado, siendo las secuelas consignadas de carácter leves.
La Fiscalía de Diamante dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia del siniestro.
La información fue confirmada por fuentes policiales. Investigan el contexto del fatal siniestro
Se trata de un joven de 30 años, quien fue detenido luego de que la chica lo denunciara por hostigamiento. La víctima acudió a la casa de una amiga.
La policía desandó minuciosas tareas de campo, logrando dilucidar lo ocurrido y esclarecer la materialidad de la sustracción.
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.
Ambos conductores y un acompañante fueron trasladados al Hospital San José de Diamante.
La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos informó que en lo que va del año se registraron 59 muertes por siniestros viales en rutas de la provincia.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
A días de que los reconocidos actores Silvia Kutika y Fabio Aste presenten su espectáculo en Crespo, desde la Subdirección de Cultura Municipal celebraron el positivo balance económico y social que ha generado la seguidilla de obras nacionales brindadas en la ciudad.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.