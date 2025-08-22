Plus en Vivo

Motociclista lesionado tras chocar con un auto

El siniestro se produjo en horas de la noche, en General Ramírez.

Policiales/Judiciales22 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-08-22 at 08.20.54

Efectivos de Comisaría Ramírez asistieron anoche a las personas involucradas en un siniestro ocurrido en Pte. Illia y Triunvirato.

Se hizo saber a FM Estación Plus Crespo que impactaron un automóvil Fiat Mobi, conducido por una mujer de 42 años, y una moto Corven 150 cc., al mando de un joven de 20 años.

El motociclista resultó ser el único lesionado, siendo las secuelas consignadas de carácter leves. 

La Fiscalía de Diamante dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia del siniestro.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo