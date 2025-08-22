Motociclista lesionado tras chocar con un auto

Efectivos de Comisaría Ramírez asistieron anoche a las personas involucradas en un siniestro ocurrido en Pte. Illia y Triunvirato.

Se hizo saber a FM Estación Plus Crespo que impactaron un automóvil Fiat Mobi, conducido por una mujer de 42 años, y una moto Corven 150 cc., al mando de un joven de 20 años.

El motociclista resultó ser el único lesionado, siendo las secuelas consignadas de carácter leves.

La Fiscalía de Diamante dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia del siniestro.