La innovación en el VAR que anunció Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana

Al igual que en la Liga Profesional, las decisiones de los árbitros serán comunicadas a todo el estadio.Deportes26 de agosto de 2025
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó que implementará innovaciones en el VAR de cara a los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, con una similitud en la Liga Profesional.
A partir de la próxima instancia de los torneos internacionales, las decisiones arbitrales por medio de VAR, serán explicadas en vivo para todo el estadio y las personas que estén conectadas en las distintas transmisiones oficiales.
Dicha medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB), debido a que “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”, explicó el ente regulador.
Además, el sorpresivo cambio afectará a Vélez, Racing, River y Estudiantes de La Plata como equipos argentinos que permanecen en competencia del torneo más importante del continente. Por su parte, Lanús también presenciará la modificación en el VAR como único representante del país en la Copa Sudamericana, a esperas de la resolución del encuentro cancelado entre Independiente y la Universidad de Chile por fuertes incidentes en las tribunas del Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
Los cuartos de final de ambas competiciones comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 25 del mismo mes, con un semifinalista argentino asegurado en la Copa Libertadores debido a que Vélez y Racing se medirán en dicha instancia.
Por su parte, River chocará con Palmeiras y Estudiantes hará lo propio ante Flamengo, mientras que Lanús chocará ante Fluminense luego de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.
River Plate sufrió un gol en la última jugada y empató 1-1 ante Lanús por el Torneo Clausura. GOLES
