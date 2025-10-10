Plus en Vivo

Paraná Campaña: programación para los partidos del fin de semana en infantiles y femenino

Las categorías formativas y primera división femenina cierran la fase regular.

Deportes10 de octubre de 2025
futbol femenino 2025

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción durante este fin de semana. Este sábado 11, se cierra la fase regular en las categorías formativas y la primera división femenina. 
Programación

Sábado 11 de octubre - Sub 11, Sub 13 y Sub 15 (10° fecha)

Zona 1
Cultural Blanco - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Unión Blanco - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal Blanco
Libre: Unión de Viale

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna
Libre: Unión Agrarios

Sábado 11 de octubre - Primera División Femenina (10° fecha)

Zona 1
Unión - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi

Zona 2
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal
Libre: Unión de Viale

Zona 3
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango. 

Zona 4
Juv. Unida - Sauce de Luna
Unión FC - Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios

