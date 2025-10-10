Paraná Campaña: programación para los partidos del fin de semana en infantiles y femenino

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción durante este fin de semana. Este sábado 11, se cierra la fase regular en las categorías formativas y la primera división femenina.

Programación

Sábado 11 de octubre - Sub 11, Sub 13 y Sub 15 (10° fecha)

Zona 1

Cultural Blanco - Unión Verde

Sarmiento Rojo - Cultural Celeste

Libre: Arsenal Verde

Zona 2

Unión Blanco - Seguí FBC

Cañadita - Sarmiento Blanco

Libre: Dep. Tabossi

Zona 3

Viale FBC - Atl. María Grande

Litoral - Arsenal Blanco

Libre: Unión de Viale

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento

Libre: Dep. Tuyango

Zona 5

Unión FC - Dep. Bovril

Juv. Unida - Sauce de Luna

Libre: Unión Agrarios

Sábado 11 de octubre - Primera División Femenina (10° fecha)

Zona 1

Unión - Seguí FBC

Cañadita - Sarmiento

Libre: Dep. Tabossi

Zona 2

Viale FBC - Atl. María Grande

Litoral - Arsenal

Libre: Unión de Viale

Zona 3

Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento

Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.

Zona 4

Juv. Unida - Sauce de Luna

Unión FC - Dep. Bovril

Libre: Unión Agrarios