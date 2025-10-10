Paraná Campaña: programación para los partidos del fin de semana en infantiles y femenino

Comienzan los cruces de Play Off del fútbol de Paraná Campaña
Las tres categorías mayores darán inicio a los cruces de octavos de final este domingo 12 de octubre. ¿Cómo se juegan las próximas etapas del campeonato?
Las categorías formativas y primera división femenina cierran la fase regular.Deportes10 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá acción durante este fin de semana. Este sábado 11, se cierra la fase regular en las categorías formativas y la primera división femenina.
Programación
Zona 1
Cultural Blanco - Unión Verde
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Arsenal Verde
Zona 2
Unión Blanco - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 3
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal Blanco
Libre: Unión de Viale
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libre: Dep. Tuyango
Zona 5
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna
Libre: Unión Agrarios
Zona 1
Unión - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.
Zona 4
Juv. Unida - Sauce de Luna
Unión FC - Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios
