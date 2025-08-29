Plus en Vivo

El SMN alertó por lluvias intensas y fuertes vientos para el fin de semana

El organismo meteorológico anticipó precipitaciones acumuladas de hasta 120 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en gran parte del país. Bomberos de Crespo difundieron recomendaciones preventivas.

Crespo29 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
se-preven-cuatro-dias-de-lluvias-intensas-en-mexico-con-granizo-y-descargas-electricas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1° de septiembre se prevé la ocurrencia de lluvias abundantes, tormentas y fuertes vientos que afectarán al centro y norte del país.

Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 120 milímetros, con la posibilidad de registros aún mayores en sectores puntuales. Las provincias más comprometidas serán Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Posteriormente, el sistema se extenderá hacia Corrientes, Chaco y Formosa.

En cuanto al viento, el SMN advirtió que se registrarán ráfagas del sur y sudeste con intensidades de entre 40 y 60 km/h, alcanzando picos de hasta 90 km/h, especialmente entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.

Ante estas condiciones, el Cuartel de Bomberos de Crespo recomendó a la población mantenerse informada a través de los alertas oficiales, evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al circular por rutas y caminos.

Bomberos de Crespo recuerda que ante cualquier emergencia la comunidad debe comunicarse de inmediato con el cuartel: 100 / 495 1000 / 343 504 7500 (WhatsApp), o con los servicios de emergencia locales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Biblioteca Orientacion Crespo

Biblioteca Popular Orientación organiza un picnic literario para niños, y presenta este miércoles un libro colectivo de autores crespenses

Estación Plus Crespo
Crespo27 de agosto de 2025

Este sábado 30 de agosto ofrecerá un picnic literario para niños de 7 a 9 años, con lectura de cuentos y juegos coordinados por la profesora Andrea Haberkorn. Además, hoy miércoles 27 presentará el libro El altercado y otros relatos, obra colectiva de diez escritores crespenses surgida del taller de escritura creativa.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo