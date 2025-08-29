El SMN alertó por lluvias intensas y fuertes vientos para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1° de septiembre se prevé la ocurrencia de lluvias abundantes, tormentas y fuertes vientos que afectarán al centro y norte del país.

Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 120 milímetros, con la posibilidad de registros aún mayores en sectores puntuales. Las provincias más comprometidas serán Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Posteriormente, el sistema se extenderá hacia Corrientes, Chaco y Formosa.

En cuanto al viento, el SMN advirtió que se registrarán ráfagas del sur y sudeste con intensidades de entre 40 y 60 km/h, alcanzando picos de hasta 90 km/h, especialmente entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.

Ante estas condiciones, el Cuartel de Bomberos de Crespo recomendó a la población mantenerse informada a través de los alertas oficiales, evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al circular por rutas y caminos.

Bomberos de Crespo recuerda que ante cualquier emergencia la comunidad debe comunicarse de inmediato con el cuartel: 100 / 495 1000 / 343 504 7500 (WhatsApp), o con los servicios de emergencia locales.