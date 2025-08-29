El SMN alertó por lluvias intensas y fuertes vientos para el fin de semana

Fuerte choque en Ruta 12 y acceso a Crespo
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
El organismo meteorológico anticipó precipitaciones acumuladas de hasta 120 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en gran parte del país. Bomberos de Crespo difundieron recomendaciones preventivas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1° de septiembre se prevé la ocurrencia de lluvias abundantes, tormentas y fuertes vientos que afectarán al centro y norte del país.
Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 120 milímetros, con la posibilidad de registros aún mayores en sectores puntuales. Las provincias más comprometidas serán Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Posteriormente, el sistema se extenderá hacia Corrientes, Chaco y Formosa.
En cuanto al viento, el SMN advirtió que se registrarán ráfagas del sur y sudeste con intensidades de entre 40 y 60 km/h, alcanzando picos de hasta 90 km/h, especialmente entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto.
Ante estas condiciones, el Cuartel de Bomberos de Crespo recomendó a la población mantenerse informada a través de los alertas oficiales, evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al circular por rutas y caminos.
Bomberos de Crespo recuerda que ante cualquier emergencia la comunidad debe comunicarse de inmediato con el cuartel: 100 / 495 1000 / 343 504 7500 (WhatsApp), o con los servicios de emergencia locales.
En el Día Nacional de la Radiodifusión, el intendente Marcelo Cerutti y su equipo reconocieron la labor de todas las personas que se desempeñan en los medios locales. Asimismo, se le entregó un reconocimiento especial a la trayectoria de FM Estación Plus, en el año de su 25° Aniversario.
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Una estación de servicios será el escenario de la supuesta emergencia. Bomberos Voluntarios de Crespo coordinarán la acción, para fortalecer la capacidad de respuesta y optimizar los protocolos.
La Agrícola Regional reunió a su juventud cooperativista para evaluar el ejercicio 2024–2025, con la participación de consejeros, delegados y jóvenes de distintas localidades.
Este sábado 30 de agosto ofrecerá un picnic literario para niños de 7 a 9 años, con lectura de cuentos y juegos coordinados por la profesora Andrea Haberkorn. Además, hoy miércoles 27 presentará el libro El altercado y otros relatos, obra colectiva de diez escritores crespenses surgida del taller de escritura creativa.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
