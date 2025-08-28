Laura Rup cuestionó la nueva deuda provincial: “Endeudar una provincia ya endeudada no es una solución, es una condena”

“Endeudar una provincia ya endeudada no es una solución, es una condena”, afirmó Rup, quien remarcó que la decisión no puede considerarse una simple “reestructuración”, sino “hipotecar el futuro de los entrerrianos”.

La jefa comunal planteó que el endeudamiento “no arregla hospitales, no mejora escuelas, no construye rutas y mucho menos acompaña a los municipios que todos los días enfrentamos la crisis. La deuda solo trae más ajuste y más dependencia”.

En sus declaraciones, Rup también cuestionó la postura de parte de la oposición que acompañó la iniciativa oficialista: “Lo más doloroso es que hay peronistas que levantaron la mano para acompañar esta entrega. Peronistas que deberían defender al pueblo, eligieron otra vez estar del lado del poder y no de la gente”.

Finalmente, sostuvo que Entre Ríos necesita alternativas diferentes a las políticas de financiamiento externo: “Desde El Pingo lo decimos con claridad: nuestra provincia no necesita más deuda, necesita trabajo, producción y justicia social. Porque cuando la política se divorcia del pueblo, solo queda un camino: organizarse y levantar la voz”.