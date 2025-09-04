Voleibol crespense en tres frentes

Básquetbol: Unión cayó en Paraná ante Paracao
Por el cuarto episodio de la Asociación Paranaense, el conjunto crespense fue derrotado por Paracao 73-71.
La Escuela Municipal de Crespo jugó con categoría Sub 12 Inicial, en la continuidad del certamen de la Asociación Paranaense de Voleibol.Deportes04 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
El sábado 30 de agosto, las chicas ganaron sus dos compromisos ante Neuquén, anfitrión (2-0) y Sionista (2-0).
Bajo la conducción de Aixa Rey representaron a la EMC: Kiara Arin, Agostina Piray, Geraldine Muñoz, Catalina Jacob, Azul García, Nahiara Torres, Ludmila Porchneg, Luna Geist, María Sione, Candela Müller y Emma Lambrecht.
• LIPROME SUB 18
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre se disputará la etapa final de la Liga Provincial de Menores (LIPROME) para la categoría Sub 18. El certamen es fiscalizado por la Federación Entrerriana de Voleibol.
La actividad de la Copa de Oro se concentrará en la ciudad de Paraná, en las instalaciones de Rowing y Quique. En la Zona ‘A’ estarán: Escuela Municipal de Crespo, La Armonía de Colón, Rowing y Sportiva de Gualeguay. En la Zona ‘B’ competirán: Racing de Gualeguaychú, Echagüe de Paraná, Larroque y Paracao.
La EMC tendrá estos partidos el sábado: Rowing (10:00), Sportiva (12:00) y La Armonía (15:00). Todos estos cotejos se jugarán en el reducto de Rowing.
• PARANÁ CAMPAÑA
El plantel masculino de Primera división de la Escuela Municipal de Crespo tendrá actividad en la Liga de Voley Paraná Campaña.
El domingo 7 de septiembre se llevará a cabo el quinto capítulo en las instalaciones de Unión Agrarios de Cerrito. Ahí los crespenses enfrentarán primero a Oro Verde y luego al Club Atlético María Grande.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
