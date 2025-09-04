Voleibol crespense en tres frentes

El sábado 30 de agosto, las chicas ganaron sus dos compromisos ante Neuquén, anfitrión (2-0) y Sionista (2-0).

Bajo la conducción de Aixa Rey representaron a la EMC: Kiara Arin, Agostina Piray, Geraldine Muñoz, Catalina Jacob, Azul García, Nahiara Torres, Ludmila Porchneg, Luna Geist, María Sione, Candela Müller y Emma Lambrecht.

• LIPROME SUB 18

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre se disputará la etapa final de la Liga Provincial de Menores (LIPROME) para la categoría Sub 18. El certamen es fiscalizado por la Federación Entrerriana de Voleibol.

La actividad de la Copa de Oro se concentrará en la ciudad de Paraná, en las instalaciones de Rowing y Quique. En la Zona ‘A’ estarán: Escuela Municipal de Crespo, La Armonía de Colón, Rowing y Sportiva de Gualeguay. En la Zona ‘B’ competirán: Racing de Gualeguaychú, Echagüe de Paraná, Larroque y Paracao.

La EMC tendrá estos partidos el sábado: Rowing (10:00), Sportiva (12:00) y La Armonía (15:00). Todos estos cotejos se jugarán en el reducto de Rowing.

• PARANÁ CAMPAÑA

El plantel masculino de Primera división de la Escuela Municipal de Crespo tendrá actividad en la Liga de Voley Paraná Campaña.

El domingo 7 de septiembre se llevará a cabo el quinto capítulo en las instalaciones de Unión Agrarios de Cerrito. Ahí los crespenses enfrentarán primero a Oro Verde y luego al Club Atlético María Grande.