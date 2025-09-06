Bomberos de Crespo acompañaron al niño accidentado hasta el San Roque

Vuelco en Aldea María Luisa: dos adultos y un niño hospitalizados
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.Crespo06 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
El despiste seguido de vuelco en Ruta 12, tuvo entre sus protagonistas a un niño de 3 años de edad, quien resultó con una lesión grave.
Se confirmó a Estación Plus Crespo, que dada su condición, fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Advirtiendo su dolor, su estado de nerviosismo y la imposibilidad de que fuese acompañado por alguno de los ocupantes del rodado -derivados a otros hospitales-; dos bomberos voluntarios decidieron acompañarlo durante todo el recorrido hasta el centro asistencial infantil.
Al ser atendido, se comprobó que presenta una fractura de fémur derecha, quedando internado en el Materno Infantil San Roque.
Asimismo, en cuanto a los rescates, se informó a Estación Plus Crespo que al llegar, encuentran "el automóvil siniestrado a varios metros de la cinta asfáltica, dentro de un campo lindero".
"Una mujer, mayor de edad, que permaneció atrapada en el habitáculo", fue rescatada para su atención médica; mientras que "un hombre y un menor, de 3 años, al momento del arribo de las dotaciones, ya se encontraban fuera del rodado".
La intervención demandó la labor en el lugar de 12 bomberos voluntarios, quienes acudieron de Crespo hasta Aldea María Luisa con 3 móviles.
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
La parroquia San José invita a una jornada de celebración previa a la canonización de Carlo Acutis, con teatro, exposición de milagros eucarísticos, videos y juegos, destinada a toda la comunidad.
Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. El ciclista se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que producto del impacto sufrió triple fractura de costillas.
Salud Animal Municipal y las Protectoras Unidas de Crespo advirtieron sobre el número creciente de canes que presetan ese diagnóstico en la ciudad. Síntomas, cuidados y cómo prevenir la enfermedad en nuestras mascotas.
La Escuela Nº 33 “Nicolás Avellaneda” vivirá este domingo una nueva edición de la Fiesta del Tambero, con almuerzo, cuyas tarjetas se agotaron hace varios días, espectáculos musicales y un baile abierto a toda la comunidad.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. El ciclista se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que producto del impacto sufrió triple fractura de costillas.