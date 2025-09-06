Bomberos de Crespo acompañaron al niño accidentado hasta el San Roque

El despiste seguido de vuelco en Ruta 12, tuvo entre sus protagonistas a un niño de 3 años de edad, quien resultó con una lesión grave.

Se confirmó a Estación Plus Crespo, que dada su condición, fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Advirtiendo su dolor, su estado de nerviosismo y la imposibilidad de que fuese acompañado por alguno de los ocupantes del rodado -derivados a otros hospitales-; dos bomberos voluntarios decidieron acompañarlo durante todo el recorrido hasta el centro asistencial infantil.

Al ser atendido, se comprobó que presenta una fractura de fémur derecha, quedando internado en el Materno Infantil San Roque.

Asimismo, en cuanto a los rescates, se informó a Estación Plus Crespo que al llegar, encuentran "el automóvil siniestrado a varios metros de la cinta asfáltica, dentro de un campo lindero".

"Una mujer, mayor de edad, que permaneció atrapada en el habitáculo", fue rescatada para su atención médica; mientras que "un hombre y un menor, de 3 años, al momento del arribo de las dotaciones, ya se encontraban fuera del rodado".

La intervención demandó la labor en el lugar de 12 bomberos voluntarios, quienes acudieron de Crespo hasta Aldea María Luisa con 3 móviles.