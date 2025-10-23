Unos 50 DNI se encuentran pendientes de retiro en Crespo

Intensa búsqueda de Carlos Oscar Steinle en Paraná y Crespo
Su localización es uno de los objetivos que persigue una investigación policial en curso. Piden a la población reportar cualquier dato de interés a la dependencia más cercana.
De cara a las elecciones legislativas de este domingo, resulta de suma trascendencia la búsqueda por parte de los titulares. Los detalles.
A nivel provincial, desde el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos, se dispuso que únicamente las sedes que corresponden a las cabeceras de departamentos, habilitan un funcionamiento en horario especial este domingo, para el retiro de documentos.
En consecuencia, la Oficina del Registro Civil en Crespo deberá permanecer cerrada este 26 de octubre.
Previo a estas elecciones, unos 50 DNI se encuentran pendiente de entrega en la oficina pública crespense. Dichos titulares disponen hasta el viernes 24 de octubre a las 13:00, para presentarse a retirarlos.
Cabe recordar, que munirse del Documento Nacional de Identidad no sólo es indispensable para ejercer el derecho ciudadano de votar, sino que además, evita los trámites que en esa misma jornada y en días posteriores, deben efectuar quienes como electores habilitados no han cumplimentado la concurrencia obligatoria.
El Síndico Valentín Cerini confirmó las condiciones en que se llevará adelante el remate, que promete ser una importante liquidación de bienes, como para recaudar fondos para la masa de acreedores.
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.
Primera convocatoria concurso- talleres escuela primaria N° 187 NINA
El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.
En el Campo de Deportes Yapeyú, niños del proyecto municipal "Deportes en los Barrios" y del grupo "Amigos del Campito" disfrutaron de un encuentro recreativo que fortaleció la integración a través del fútbol.
La Lotería de Santa Fe estimó un pozo histórico para el domingo. Todos los números y el detalle del reciente sorteo.