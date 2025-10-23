Plus en Vivo

Unos 50 DNI se encuentran pendientes de retiro en Crespo

De cara a las elecciones legislativas de este domingo, resulta de suma trascendencia la búsqueda por parte de los titulares. Los detalles.

A nivel provincial, desde el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos, se dispuso que únicamente las sedes que corresponden a las cabeceras de departamentos, habilitan un funcionamiento en horario especial este domingo, para el retiro de documentos.

En consecuencia, la Oficina del Registro Civil en Crespo deberá permanecer cerrada este 26 de octubre.

Previo a estas elecciones, unos 50 DNI se encuentran pendiente de entrega en la oficina pública crespense. Dichos titulares disponen hasta el viernes 24 de octubre a las 13:00, para presentarse a retirarlos

Cabe recordar, que munirse del Documento Nacional de Identidad no sólo es indispensable para ejercer el derecho ciudadano de votar, sino que además, evita los trámites que en esa misma jornada y en días posteriores, deben efectuar quienes como electores habilitados no han cumplimentado la concurrencia obligatoria. 

