Félix Abel Hernández

Más visto hoy en Estación Plus

Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR Estación Plus Crespo Crespo 04 de septiembre de 2025 Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.

Se activó la posible colocación de radares alrededor de Crespo, en Rutas 12 y 131 Estación Plus Crespo Crespo 09 de septiembre de 2025 La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.

Una adolescente de 14 años mató de una puñalada a su vecina de 26 en Concordia Policiales/Judiciales 09 de septiembre de 2025 Una pelea entre dos familias en el barrio Llamarada, derivó en una tragedia: una adolescente de 14 años, mató de una puñalada en el pecho a una mujer de 26. Los detalles del caso, que quedó en manos de la Justicia y conmocionó a toda la comunidad.