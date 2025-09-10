Félix Abel Hernández

Félix Abel HernándezNecrológicas10 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 10 de septiembre a la edad de 59 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 11 de septiembre a las 16:00 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Rafael Obligado 333 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Daniel Leopoldo Villarroel "Flecha"
Raquel Felisa Zandalazini Vda. de Ecclesia
Fernando Damián Plem
Elsa Nelly Peil Vda. de Wiesner
Aldo Antonio Hernández
Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Municipio entrerriano cedería un inmueble para que Gendarmería Nacional instale una Sección Antidrogas y una Unidad Especial
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Se activó la posible colocación de radares alrededor de Crespo, en Rutas 12 y 131
La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.
Una adolescente de 14 años mató de una puñalada a su vecina de 26 en ConcordiaPoliciales/Judiciales09 de septiembre de 2025
Una pelea entre dos familias en el barrio Llamarada, derivó en una tragedia: una adolescente de 14 años, mató de una puñalada en el pecho a una mujer de 26. Los detalles del caso, que quedó en manos de la Justicia y conmocionó a toda la comunidad.
Un trabajo de soldadura habría originado un incendio en una vivienda de Gobernador Etchevehere
El siniestro ocurrió este martes por la tarde en una vivienda de Gobernador Etchevehere. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Crespo trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego.