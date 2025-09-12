Plus en Vivo

Un allanamiento en Villaguay salpica con escándalo al Gobierno Nacional

Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.

Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2025
allan. Vgy

El operativo de ARCA, con apoyo de la Policía Federal Argentina, captó la atención de los villaguayenses. Bajo orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se llevaron adelante procedimientos que tienen como escenario a los negocios de Jorge Tolomei, padre de Rosario Tolomei, quien se desempeña como asesora de comunicación del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

allanamiento

El Juzgado Federal con sede en Entre Ríos ordenó la búsqueda de elementos que puedan vincularse a la causa, por presuntas maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados. 

ARCA activó la investigación, a raíz de la detección de irregularidades como empleados sin registrar, posible evasión y la comercialización de productos apócrifos.

Tolomei

Los cuatro procedimientos se realizaron este miércoles, en los negocios propiedad de Jorge Tolomei –padre de Rosario- mientras la familia se encontraba de vacaciones en Miami.

Rosario Tolomei y Guillermo Francos
ARCA allanó negocio en ER

Todos son locales de la misma firma comercial -tres de ropa y uno de calzado-. El Entre Ríos pudo conocer que se habrían secuestrado más de 300 bolsas de consorcio con indumentaria y calzados, superando los 200 millones de pesos. La mercadería fue trasladada hasta la sede de Policía Federal en Concepción del Uruguay y permanecen a la espera de ser examinadas por peritos, para determinar origen y corroborar su posible adulteración.

Precisamente el expediente que lleva adelante el Juez Federal Hernán Viri, apunta a incautar mercadería que se presume en infracciones a las leyes de contrabando (mercadería extranjera que ingresó al país ilegalmente) y ley de marcas (ropa que imitaban marcas originales).

